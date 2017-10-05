هيتسفيلد يكشف عن الحل الأمثل لبايرن ميونيخ بعد إقالة أنشيلوتي

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علق أوتمار هيتسفيلد، المدير الفني السابق لبايرن ميونيخ الألماني، على العودة الوشيكة ليوب هاينكس لقيادة الفريق البافاري، خلال الفترة المقبلة، عقب إقالة الإيطالي كارلو أنشيلوتي، وذلك حسبما أفاد اليوم الخميس، لموقع «سبورت1» الألماني.

وقررت إدارة بايرن ميونيخ، إقالة أنشيلوتي بعد الخسارة أمام باريس سان جيرمان الفرنسي بثلاثية نظيفة في دوري أبطال أوروبا، في ظلّ خلافاته مع بعض لاعبي البافاري.

وقال المدير الفني السابق لبايرن ميونيخ: "عودة يوب هاينكس لتدريب بايرن ميونيخ، تمثل الحل الأمثل للعودة إلى طريق النجاحات، هو يعرف النادي والبيئة والفريق، وسوف يعيد الالتزام لصفوف البايرن".

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وأكّدت صحيفة «بيلد» الألمانية، اليوم الخميس، أن بايرن ميونيخ استقر على تعيين يوب هاينكس المدرب السابق للفريق البافاري بصفة مؤقتة حتى نهاية الموسم.

وسبق ليوب هاينكس أن تولى تدريب بايرن ميونيخ 3 مرات من قبل، وكانت آخر مرة عندما خلف الهولندي لويس فان جال وحظي بنهاية مثالية في 2013 محققاً الثلاثية.