الرئيس التركي: آلية ثلاثية لإنهاء تجارة النفط مع كردستان

أنقرة - (أ ش أ):

تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، باتخاذ إجراءات بشأن محافظة كركوك العراقية، معتبرا أن الكرد لا يمتلكون "شرعية للسيطرة" عليها.

وقال أردوغان - في تصريحات صحفية، نقلتها قناة "سكاي نيوز" الإخبارية - "سنتخذ إجراءات بشأن محافظة كركوك العراقية... الأكراد ليس لديهم شرعية للسيطرة على المدينة"، مؤكدا أنه "تم تأسيس آلية ثلاثية مع إيران والعراق تتولى ملف إغلاق تجارة النفط مع إقليم كردستان".

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أجرى زيارة لإيران أمس؛ تلبية لدعوة نظيره الإيراني حسن روحاني لبحث التعاون الثنائي وأهم القضايا الدولية، حيث تعهد الرئيسان بالعمل لمنع تقسيم العراق وسوريا ومعارضة مساعي أكراد العراق للانفصال.

وأكد أردوغان، خلال زيارته لإيران، أن بلاده اتخذت إجراءً إزاء استفتاء كردستان، لافتا إلى أن دول إيران والعراق وتركيا جاهزة لمضاعفة الإجراءات ضد ما أسماه بـ"شمال العراق".

جدير بالذكر أن أنقرة، الشريك التجاري المهم لأربيل، تعارض إنشاء دولة كردية على حدودها؛ خشية أن يؤجج ذلك النزعة الانفصالية للأكراد على أراضيها، الذين يشنون تمردا داميا في جنوب شرق البلاد.