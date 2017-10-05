أخبار عاجلة

بالصور.. تسكين ١٧ أسرة من متضرري "حريق العجمي" بمعسكر الإيواء -
أمم إفريقيا للطائرة - طائرة مصر تسعى لعبور رواندا ومواصلة التحليق نحو المونديال -
أمم إفريقيا للطائرة - أجواء ماقبل مباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة -
"الأعلى للأزهر" يقرر إنشاء كليتين للعلاج الطبيعي ورياض الأطفال -
الخارجية تؤكد متابعة قضية مقتل مواطن مصري في تركيا -
إصابة 3 أشخاص في حريق شقة بالشيخ زايد -
"محمود" يتحدي اعاقته بفيلم ميكر للصم والبكم -
ستاد مصر - التحليل الفنى والتكتيكى لمباراة سموحة وطلائع الجيش -
تيلرسون: على العراق الوقوف في وجه النفوذ الإيراني -
الجيش العراقي يسيطر على المثلث الحدودي العراقي التركي السوري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الرئيس التركي: آلية ثلاثية لإنهاء تجارة النفط مع كردستان

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الرئيس التركي: آلية ثلاثية لإنهاء تجارة النفط مع كردستان

01:56 م الخميس 05 أكتوبر 2017

الرئيس التركي: آلية ثلاثية لإنهاء تجارة النفط مع كردستان

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

أنقرة - (أ ش أ):

تعهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، باتخاذ إجراءات بشأن محافظة كركوك العراقية، معتبرا أن الكرد لا يمتلكون "شرعية للسيطرة" عليها.

وقال أردوغان - في تصريحات صحفية، نقلتها قناة "سكاي نيوز" - "سنتخذ إجراءات بشأن محافظة كركوك العراقية... الأكراد ليس لديهم شرعية للسيطرة على المدينة"، مؤكدا أنه "تم تأسيس آلية ثلاثية مع إيران والعراق تتولى ملف إغلاق تجارة النفط مع إقليم كردستان".

يذكر أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أجرى زيارة لإيران أمس؛ تلبية لدعوة نظيره الإيراني حسن روحاني لبحث التعاون الثنائي وأهم القضايا الدولية، حيث تعهد الرئيسان بالعمل لمنع تقسيم العراق وسوريا ومعارضة مساعي أكراد العراق للانفصال.

وأكد أردوغان، خلال زيارته لإيران، أن بلاده اتخذت إجراءً إزاء استفتاء كردستان، لافتا إلى أن دول إيران والعراق وتركيا جاهزة لمضاعفة الإجراءات ضد ما أسماه بـ"شمال العراق".

جدير بالذكر أن أنقرة، الشريك التجاري المهم لأربيل، تعارض إنشاء دولة كردية على حدودها؛ خشية أن يؤجج ذلك النزعة الانفصالية للأكراد على أراضيها، الذين يشنون تمردا داميا في جنوب شرق البلاد.

هذا المحتوى من

Asha

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الرئيس التركي يصل إلى طهران في زيارة رسمية

    أخبار

  • عضو بالكونجرس: واشنطن خسرت فرصًا تاريخية في وكردستان العراق

    أخبار

  • من هو "مام جلال" الذي تعدى حضوره السياسي كردستان ليعمّ الساحة العراقية؟

    أخبار

  • أردوغان: تركيا مستعدة لاتخاذ المزيد من الخطوات ضد أكراد العراق

    أخبار

إعلان

9a9393d13e.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أمم إفريقيا للطائرة - طائرة مصر تسعى لعبور رواندا ومواصلة التحليق نحو المونديال

أمم إفريقيا للطائرة - طائرة مصر تسعى لعبور رواندا ومواصلة التحليق نحو المونديال

أمم إفريقيا للطائرة - أجواء ماقبل مباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - أجواء ماقبل مباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

الخارجية تؤكد متابعة قضية مقتل مواطن مصري في تركيا

الخارجية تؤكد متابعة قضية مقتل مواطن مصري في تركيا

ستاد مصر - التحليل الفنى والتكتيكى لمباراة سموحة وطلائع الجيش

ستاد مصر - التحليل الفنى والتكتيكى لمباراة سموحة وطلائع الجيش