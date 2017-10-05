بوتين للعاهل السعودية: نحن سعداء للغاية يا صاحب الجلالة

الملك سلمان بن عبد العزيز و بوتين

موسكو (أ ش أ)

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين زيارة العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود الى روسيا بالحدث البارز، معربا عن ثقته بأن الزيارة ستساهم بقوة في تطوير العلاقات الثنائية.

وقال بوتين - خلال لقائه بالعاهل السعودي في قصر الرئاسة الروسية (الكرملين) اليوم الخميس - "إنها الزيارة الأولى لملك السعودية الى روسيا في تاريخ العلاقات، وهذا بحد ذاته حدث بارز".

وأضاف بوتين - مخاطبا العاهل السعودي - "نحن سعداء للغاية لاستقبالكم في موسكو يا صاحب الجلالة، ونحن على ثقة من أن زيارتكم ستكون بمثابة دفعة جيدة لتطوير العلاقات بين بلدينا" .

من جانبه، أعرب العاهل السعودي عن تطلع بلاده لتعزيز العلاقات الثنائية مع روسيا لصالح السلام والأمن.

وقال الملك سلمان - في مستهل اللقاء مع بوتين - "نطمح لتطوير العلاقات بين بلدينا، بما يخدم السلام والأمن والاقتصاد العالمي".

ويبدأ الرئيس الروسي والعاهل السعودي مباحثات تتناول ملفات التعاون الاقتصادي بين البلدين والملفات السياسية، ومنها الأزمة السورية والوضع في اليمن ومكافحة الإرهاب وإيران وغيرها.