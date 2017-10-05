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روسيا تتخلى عن 85 % من ترسانتها النووية

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مصراوي Masrawy

تتخلى عن 85 % من ترسانتها النووية

01:39 م الخميس 05 أكتوبر 2017

روسيا تتخلى عن 85 % من ترسانتها النووية

ميخائيل أوليانوف

موسكو- (أ ش أ):

كشف رئيس دائرة منع الانتشار النووي ومراقبة التسلح بوزارة الخارجية الروسية ميخائيل أوليانوف أن روسيا خفضت حجم ترسانتها النووية بنسبة 85 في المائة خلال الأعوام الثلاثين الأخيرة، وذلك في إطار الاتفاقات مع الولايات المتحدة الأمريكية وبناء على مبادرة من قبل روسيا نفسها.

وأوضح أوليانوف - حسبما ذكرت وكالة (سبوتنيك) الروسية اليوم الخميس - أن روسيا تعتزم بذلك الانضمام إلى معاهدة حظر الأسلحة النووية لأن هذه المعاهدة لا تتوافق مع تطلع روسيا إلى أن يكون العالم خالياً من الأسلحة النووية وتتنافى مع أحكام معاهدة منع انتشار الأسلحة النووية

وأضاف أن روسيا ساهمت بذلك بقسط كبير في إخلاء العالم من أسلحة الدمار الشامل.

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