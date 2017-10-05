بعد بيان "الخارجية الأمريكية" لدعم المثليين.. آمنة نصير: خدوهم

كتبت: أسماء يحيى



هاجمت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، وعضو مجلس النواب، البيان الذي أرسلته وزارة الخارجية الأمريكية، أمس للمنظمات التي تدعم المثليين بأمريكا، قائلة: " كفوا عن التربص بمصر وثقافتها وعقيدتها".



وأكدت " نصير، في تصريح ل" مصراوي" أن الشعب المصري له حضارة وعقيدة مختلفة عن الغرب، كما أن مفهوم الإنسان المستخلف من ربه لبناء وتعمير المجتمع يختلف أيضا؛ لذا فلا يجب على أحد أن يقوم بدور الوصي علينا.



وأضافت عضو مجلس النواب، تعقيبا على انزعاج بعض المؤسسات بأمريكا من تعامل مصر مع المثليين " خدوهم ربنا يبارك لكم فيهم"، مؤكدة أن هؤلاء لا يصلحوا أن يعيشوا في مصر بثقافتها ومورثها.



كانت وزارة الخارجية الأمريكية أرسلت أمس، بيان للمنظمات التي تدعم المثليين في أمريكا؛ لتعبر لهم عن قلقها إزاء تعامل مصر مع المثليين جنسيا، وخاصةً بعد قيام قوات الأمن المصرية بالقبض على 7 أشخاص بتهمة الترويج للفسق والفجور على حد وصف البيان ؛ لرفعهم علم قوس قزح الذى يعبر عن دعم المثليين خلال حفل فرقة مشروع ليلى اللبنانية.