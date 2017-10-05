أخبار عاجلة

بالصور.. تسكين ١٧ أسرة من متضرري "حريق العجمي" بمعسكر الإيواء -
أمم إفريقيا للطائرة - طائرة مصر تسعى لعبور رواندا ومواصلة التحليق نحو المونديال -
أمم إفريقيا للطائرة - أجواء ماقبل مباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة -
"الأعلى للأزهر" يقرر إنشاء كليتين للعلاج الطبيعي ورياض الأطفال -
الخارجية تؤكد متابعة قضية مقتل مواطن مصري في تركيا -
إصابة 3 أشخاص في حريق شقة بالشيخ زايد -
"محمود" يتحدي اعاقته بفيلم ميكر للصم والبكم -
ستاد مصر - التحليل الفنى والتكتيكى لمباراة سموحة وطلائع الجيش -
تيلرسون: على العراق الوقوف في وجه النفوذ الإيراني -
الجيش العراقي يسيطر على المثلث الحدودي العراقي التركي السوري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

بعد بيان "الخارجية الأمريكية" لدعم المثليين.. آمنة نصير: خدوهم

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بعد بيان "الخارجية الأمريكية" لدعم المثليين.. آمنة نصير: خدوهم

01:46 م الخميس 05 أكتوبر 2017

كتبت: أسماء يحيى
 
هاجمت الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، وعضو مجلس النواب، البيان الذي أرسلته وزارة الخارجية الأمريكية، أمس للمنظمات التي تدعم المثليين بأمريكا، قائلة: " كفوا عن التربص بمصر وثقافتها وعقيدتها".
 
وأكدت " نصير، في تصريح ل" مصراوي" أن الشعب المصري له حضارة وعقيدة  مختلفة عن الغرب، كما  أن مفهوم الإنسان المستخلف من ربه  لبناء وتعمير المجتمع يختلف أيضا؛ لذا فلا يجب على أحد أن  يقوم بدور الوصي علينا.  
 
وأضافت عضو مجلس النواب،  تعقيبا على  انزعاج بعض المؤسسات بأمريكا من تعامل مع المثليين " خدوهم ربنا يبارك لكم فيهم"، مؤكدة أن هؤلاء لا يصلحوا أن يعيشوا في مصر بثقافتها ومورثها.
 
كانت وزارة الخارجية الأمريكية أرسلت أمس، بيان للمنظمات التي تدعم المثليين في أمريكا؛ لتعبر لهم عن قلقها إزاء تعامل مصر مع المثليين جنسيا، وخاصةً بعد  قيام قوات الأمن المصرية بالقبض على 7 أشخاص بتهمة الترويج للفسق والفجور على حد وصف البيان ؛ لرفعهم علم قوس قزح  الذى يعبر عن دعم المثليين خلال حفل فرقة مشروع ليلى اللبنانية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور: بعد إحهاض سيدة.. إقالة مجلس إدارة "الزهراء" الجامعي بسبب الإهمال

    أخبار

  • "المالية" توضح لمصراوي حقيقة فرض ضرائب رفاهية على تربية الكلاب

    أخبار

  • رئيس جامعة الأزهر يعزي الشعب الأمريكي في هجوم لاس فيجاس

    أخبار

  • وكيل الأزهر يعتمد نتيجة اختبارات القبول بمعهد الشعبة الإسلامية

    أخبار

إعلان

144c6f824b.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أمم إفريقيا للطائرة - طائرة مصر تسعى لعبور رواندا ومواصلة التحليق نحو المونديال

أمم إفريقيا للطائرة - طائرة مصر تسعى لعبور رواندا ومواصلة التحليق نحو المونديال

أمم إفريقيا للطائرة - أجواء ماقبل مباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - أجواء ماقبل مباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

الخارجية تؤكد متابعة قضية مقتل مواطن مصري في تركيا

الخارجية تؤكد متابعة قضية مقتل مواطن مصري في تركيا

ستاد مصر - التحليل الفنى والتكتيكى لمباراة سموحة وطلائع الجيش

ستاد مصر - التحليل الفنى والتكتيكى لمباراة سموحة وطلائع الجيش