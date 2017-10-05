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الجامعة الأمريكية تعقد مؤتمرا دولياً عن نظام حماية اللاجئين الأسبوع المقبل

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مصراوي Masrawy

الجامعة الأمريكية تعقد مؤتمرا دولياً عن نظام حماية اللاجئين الأسبوع المقبل

01:45 م الخميس 05 أكتوبر 2017

الجامعة الأمريكية تعقد مؤتمرا دولياً عن نظام حماية اللاجئين الأسبوع المقبل

كتب- محمد قاسم:
ينظم مركز دراسات الهجرة واللاجئين بكلية الشئون الدولية والسياسة العامة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، الأسبوع المقبل، مؤتمراً دولياً بعنوان "التعاون الدولي لاقتسام مسئولية اللاجئين في المنطقة الأورومتوسطية".

وذكرت الجامعة في بيان صحفي اليوم الخميس، أن المؤتمر سيعقد على مدار يومين في 9 و10 أكتوبر، ويشمل موضوعات عن نظام حماية اللاجئين، من أوجه القصور على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية والحلول الممكنة؛ الخطاب السياسي حول اللاجئين، ووسائل الاتصال وأزمة اللاجئين، والتحاق اللاجئين بأسواق العمل في البلدان المضيفة؛ وإعاشة اللاجئين في سكن وتعليم ورعاية الصحية.

ويتحدث في الندوة عدد من الخبراء والشخصيات العامة منهم حلمى النمنم، وزير الثقافة؛ والدكتور محى الدين عفيفى، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية؛ والدكتور مصطفى الفقى، المفكر السياسي؛ والدكتور سامي الشريف، عميد كلية الإعلام، الجامعة الحديثة للتكنولوجيا والمعلومات، ويدير الندوة الدكتور حسين أمين، أستاذ الصحافة والإعلام ومدير مركز كمال أدهم للصحافة التليفزيونية والرقمية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة.

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