"الخشت": ندعم البرامج الدولية المشتركة بين جامعة القاهرة والجامعات العالمية

كتب- محمد قاسم:

أعلن الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الخميس، بدء الدراسة للدفعة 13و 14 بماجستير الطاقة المتجددة بكلية الهندسة والذي يتم بين جامعتي القاهرة وكاسل الألمانية.

وتضم الدفعة مجموعة من الطلاب المصريين وطلاب من الهند والمانيا، وبعض الدول الأخرى، وتتم الدراسة لمدة فصل دراسي بكلية الهندسة بجامعة القاهرة وفصل دراسي بجامعة كاسل بألمانيا.

ويقوم الدارس بإجراء الدراسة العملية وكتابة الرسالة العلمية من خلال تطبيق عملي بالصناعة أو في المعامل التي تم إنشاؤها من خلال ميزانية البرنامج في أي من الجامعتين ليحصل الطالب في نهاية الدراسة علي درجة الماجستير المشترك بين جامعتي القاهرة وكاسل الألمانية.

وأكد الخشت، دعمه للبرامج الدولية المشتركة بين جامعة القاهرة والجامعات العالمية سواء على مستوى المرحلة الجامعية، أوعلى مستوى الدراسات العليا، مشيدًا بدرجة الماجستير المشترك بكلية الهندسة القاهرة والتعاون القائم بين الكلية والجامعات العالمية في التعليم الأبحاث التطبيقية التي تقوم بها لخدمة الصناعة والأهداف القومية.

من جانبه، قال السيد تاج الدين عميد كلية الهندسة بجامعة القاهرة، أن الماجستير المشترك مع جامعة كاسل بدأ من خلال مشروع ممول من هيئة التبادل العلمي الألمانية "DAAD"، في إطار مشروعات العام المصري الألماني للعلم والتكنولوجيا الذي يتم الاحتفال بمرور عشر سنوات على تدشينه نهاية هذا الشهر بالعاصمة الألمانية برلين.

وأشاد تاج الدين، بجهود الدكتور عادل خليل الأستاذ بكلية الهندسة بجامعة القاهرة، والدكتور درك دالهوس منسقا البرنامج، والمتخصصين من الصناعة والطاقة، ومن الخبراء الدوليين لتعاونهم المستمرودعمهم للماجستير المشترك.

يشار إلى أنه تم منح درجة الماجستير من خلال البرنامج المشترك بين جامعتي القاهرة وكاسل لحوالي 100 دارس من ٢٠ جنسية مختلفة ومن تخصصات مختلفة منذ إنشائه.