أخبار عاجلة

بالصور.. تسكين ١٧ أسرة من متضرري "حريق العجمي" بمعسكر الإيواء -
أمم إفريقيا للطائرة - طائرة مصر تسعى لعبور رواندا ومواصلة التحليق نحو المونديال -
أمم إفريقيا للطائرة - أجواء ماقبل مباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة -
"الأعلى للأزهر" يقرر إنشاء كليتين للعلاج الطبيعي ورياض الأطفال -
الخارجية تؤكد متابعة قضية مقتل مواطن مصري في تركيا -
إصابة 3 أشخاص في حريق شقة بالشيخ زايد -
"محمود" يتحدي اعاقته بفيلم ميكر للصم والبكم -
ستاد مصر - التحليل الفنى والتكتيكى لمباراة سموحة وطلائع الجيش -
تيلرسون: على العراق الوقوف في وجه النفوذ الإيراني -
الجيش العراقي يسيطر على المثلث الحدودي العراقي التركي السوري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. هو وهى
  3. مصراوي Masrawy

بالفيديو- صراع بين رجل وثعبان ضخم ..من إنتصر في النهاية؟

Google+ Print

مصراوي Masrawy

- صراع بين رجل وثعبان ضخم ..من إنتصر في النهاية؟

01:47 م الخميس 05 أكتوبر 2017

بالفيديو- صراع بين رجل وثعبان ضخم ..من إنتصر في النهاية؟

ثعبان ضخم

كتبت - نرمين الجلاد :

أظهر رجل إندونيسي شجاعة بالغة حين خاض معركة عنيفة مع ثعبان عملاق يبلغ طوله 23 قدما.

وذكرت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنك" أن "روبرت نبابان"، الذي يبلغ من العمر37 عاما، هاجم ثعبان بعدما قابله في أحد شوارع محافظة رباو الأندونسية أثناء عودته من العمل، وكان الثعبان يثير الرعب ويمنع المشاة من عبور الطريق.

في البداية تعرض روبرت لهجوم مميت بعدما أصابه الثعبان بتمزق عميق في ذراعه اليسرى ويده، لكنه تمكن من الانتصار على الثعبان، وقام سكان القرية بتعليقه على إحدى الأشجار، ولعب الأطفال على جسده.

ويذكر أن الثعبان من نوع "البايثون" المعروف بكونه أكبر الثعابين في العالم، حيث بلغ طوله حوالي  23 قدما، أي سبعة أمتار وهو يوجد في أفريقيا وآسيا وأستراليا.

 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور.. تعرف على حياة "نصف رجل" في أمريكا

    هو وهي

إعلان

6c0c5e552b.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالفيديو: السعودية تمنح جنسيتها لأول روبوت في العالم

بالفيديو: السعودية تمنح جنسيتها لأول روبوت في العالم

بالفيديو- سيدات غير محجبات بإعلان مشروع نيوم السعودي

بالفيديو- سيدات غير محجبات بإعلان مشروع نيوم السعودي

بالفيديو- مراسم استقبال رسمية وعسكرية للسيسي بقصر الإنفاليد بباريس

بالفيديو- مراسم استقبال رسمية وعسكرية للسيسي بقصر الإنفاليد بباريس

بالفيديو.. حوار الرئيس السيسي كاملًا مع قناة فرانس 24

بالفيديو.. حوار الرئيس السيسي كاملًا مع قناة فرانس 24