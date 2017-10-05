بالفيديو- صراع بين رجل وثعبان ضخم ..من إنتصر في النهاية؟

كتبت - نرمين الجلاد :

أظهر رجل إندونيسي شجاعة بالغة حين خاض معركة عنيفة مع ثعبان عملاق يبلغ طوله 23 قدما.

وذكرت وكالة الأنباء الروسية "سبوتنك" أن "روبرت نبابان"، الذي يبلغ من العمر37 عاما، هاجم ثعبان بعدما قابله في أحد شوارع محافظة رباو الأندونسية أثناء عودته من العمل، وكان الثعبان يثير الرعب ويمنع المشاة من عبور الطريق.

في البداية تعرض روبرت لهجوم مميت بعدما أصابه الثعبان بتمزق عميق في ذراعه اليسرى ويده، لكنه تمكن من الانتصار على الثعبان، وقام سكان القرية بتعليقه على إحدى الأشجار، ولعب الأطفال على جسده.

ويذكر أن الثعبان من نوع "البايثون" المعروف بكونه أكبر الثعابين في العالم، حيث بلغ طوله حوالي 23 قدما، أي سبعة أمتار وهو يوجد في أفريقيا وآسيا وأستراليا.