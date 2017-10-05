محافظ الدقهلية: انتصارات أكتوبر تذكرنا بفضل شهداء الوطن

بعد 44 عاما.. أول من رفع العلم في حرب أكتوبر: "أخيرًا هيكرموني" (صور)

الدقهلية- رامي القناوي:

أكد الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، أن الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر يذكرنا جميعا والشعب المصري العظيم بفضل شهداء الوطن من القوات المسلحة والشرطة وما بذلوه من دماء ذكية وأرواح طاهرة في سبيل أن تنعم مصر الوطن بالأمن والأمان.

جاءت تصريحات المحافظ عقب وضعه إكليل الزهور على النصب التذكاري للشهداء بميدان 6 أكتوبر بالمنصورة يرافقه اللواء أيمن الملاح، مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، واللواء فايز شلتوت، وكيل أول الوزارة السكرتير العام، واللواء محمد حجي، نائب مدير الأمن، والعميد محمود أبوزيد، المستشار العسكري للمحافظة، والقيادات العسكرية والشرطية والتنفيذية ووكلاء الوزارة ومديري المديريات ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء.

وعزفت الموسيقى السلام الوطني وسلام الشهيد وقرأ الجميع الفاتحة على أرواح شهداء الوطن.

وأضاف محافظ الدقهلية، أن الاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر تذكرنا أيضا بأسر الشهداء وأبنائهم وذويهم ويدفعنا دائما إلى استمرار تعزيز التواصل معهم وتلبيه مطالبهم، مشيرًا إلى أنه لولا تضحيات شهدائنا من القوات المسلحة والشرطة في مواجهة الإرهاب والتصدي له ما كان هذا الأمن والأمان الذي تنعم به مصرنا الغالية.

ووجه الشعراوي، التهنئة للشعب المصري وأبناء محافظة الدقهلية بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة التي ستظل تذكر عبر التاريخ دائمًا.