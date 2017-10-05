أخبار عاجلة

بالصور.. تسكين ١٧ أسرة من متضرري "حريق العجمي" بمعسكر الإيواء -
أمم إفريقيا للطائرة - طائرة مصر تسعى لعبور رواندا ومواصلة التحليق نحو المونديال -
أمم إفريقيا للطائرة - أجواء ماقبل مباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة -
"الأعلى للأزهر" يقرر إنشاء كليتين للعلاج الطبيعي ورياض الأطفال -
الخارجية تؤكد متابعة قضية مقتل مواطن مصري في تركيا -
إصابة 3 أشخاص في حريق شقة بالشيخ زايد -
"محمود" يتحدي اعاقته بفيلم ميكر للصم والبكم -
ستاد مصر - التحليل الفنى والتكتيكى لمباراة سموحة وطلائع الجيش -
تيلرسون: على العراق الوقوف في وجه النفوذ الإيراني -
الجيش العراقي يسيطر على المثلث الحدودي العراقي التركي السوري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

إغلاق 4 مخابز مخالفة بالأقصر

Google+ Print

مصراوي Masrawy

إغلاق 4 مخابز مخالفة بالأقصر

01:48 م الخميس 05 أكتوبر 2017

إغلاق 4 مخابز مخالفة بالأقصر

الأقصر – محمد محروس:

قال العميد عبدالله عاشور، رئيس مركز ومدينة أرمنت، إن سلطات المدينة شنت حملة مكبرة على المخابز التابعة لمركز أرمنت للتأكد من مزاولتها للعمل بشكل صحيح وموافق للإجراءات القانونية، وذلك بالتنسيق مع مباحث بمحافظة الأقصر.

وأسفرت الحملات عن غلق مخبزين ومنع الحصة التموينية عنهما لمدة شهر، وذلك بعد ورود العديد من شكاوى المواطنين من سوء جودة الرغيف، وتبين عدم الالتزام بالوزن المطلوب وعدم مطابقة الخبز للمواصفات.

كما تم غلق وتشميع مخبزين بلدي بأرمنت، وذلك لمخالفتهما منظومة الخبز الجديدة وبيع الدقيق بدل من تجهيزه وإعداده وبيعه خبز للمواطنين.

وأشار عاشور إلى تحرير المحاضر اللازمة ضد أصحاب المخابز المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • خوفا من "حمى الضنك".. رفع درجة الاستعداد بمستشفيات الأقصر

    أخبار

  • بالصور.. أكشاك الكهرباء تتحول إلى لوحات فنية

    أخبار

  • 22 يناير.. الأقصر تستضيف المؤتمر الدولي الرابع للفنون التشكيلية

    أخبار

  • بالصور- بالـ"مزمار والورود".. الأقصر تحتفل بيوم السياحة العالمي في

    أخبار

إعلان

1e2d0a2f5f.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
طلب إحاطة لوزير التموين بسبب التأخر في تحويل بطاقات الخبز للمغتربين

طلب إحاطة لوزير التموين بسبب التأخر في تحويل بطاقات الخبز للمغتربين

التموين تنفي وقف استيراد القمح الفرنسي

التموين تنفي وقف استيراد القمح الفرنسي

وزير التموين: تخفيض سعر السكر والدجاج

وزير التموين: تخفيض سعر السكر والدجاج

وزير التموين: إعلان الفئات المستبعدة من الدعم يناير القادم

وزير التموين: إعلان الفئات المستبعدة من الدعم يناير القادم