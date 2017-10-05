إغلاق 4 مخابز مخالفة بالأقصر

الأقصر – محمد محروس:

قال العميد عبدالله عاشور، رئيس مركز ومدينة أرمنت، إن سلطات المدينة شنت حملة مكبرة على المخابز التابعة لمركز أرمنت للتأكد من مزاولتها للعمل بشكل صحيح وموافق للإجراءات القانونية، وذلك بالتنسيق مع مباحث التموين بمحافظة الأقصر.

وأسفرت الحملات عن غلق مخبزين ومنع الحصة التموينية عنهما لمدة شهر، وذلك بعد ورود العديد من شكاوى المواطنين من سوء جودة الرغيف، وتبين عدم الالتزام بالوزن المطلوب وعدم مطابقة الخبز للمواصفات.

كما تم غلق وتشميع مخبزين بلدي بأرمنت، وذلك لمخالفتهما منظومة الخبز الجديدة وبيع الدقيق بدل من تجهيزه وإعداده وبيعه خبز للمواطنين.

وأشار عاشور إلى تحرير المحاضر اللازمة ضد أصحاب المخابز المخالفة واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

