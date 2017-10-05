الدقهلية تستعد لفصل الشتاء بتعويض أغطية البالعوت ورفع حالة الطوارئ

الدقهلية- رامي القناوي:

أعلن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، استعداد المحافظة بخطة شاملة بمشاركة جميع الأجهزة المختلفة لحلول فصل الشتاء وتوقعات هطول أمطار غزيرة وسيول.

وقال محافظ الدقهلية في تصريحات صحفية، إنه جرى التنبيه على رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء ومديريات الخدمات وجميع الأجهزة المختصة وشركة مياه الشرب بمراعاة إيجاد حلول جذرية لمعالجة مشكلة المجاري المائية وانسداد بالوعات الصرف الصحي أو انعدام وجودها بالإضافة لإنجاز أعمال الصيانة والتصليحات لها وتعويض أغطية البالوعات المفقودة وتحديد أماكن الرصف المنخفضة وأماكن تجمعات المياه وسرعة ترميمها وصيانتها.

ووجه الشعراوي، بضرورة التأكد من سلامة الطرق والجسور والخزانات وإزالة العوالق أمامها.

وكلف محافظ الدقهلية، بتشكيل حملات دورية متكاملة لتنظيف وصيانة المجاري المائية وشبكات الصرف الصحي بما يضمن انسيابية عالية في التصريف وتجنب عمليات طفح مياه الصرف الصحي والأمطار بالشوارع بأنحاء المحافظة.

وشدد الشعراوي على اتخاذ الاحتياطات اللازمة لسحب تجمعات الأمطار بطرق غير تقليدية والاحتياطات اللازمة في المباني ذات الطوابق تحت الأرض والمعرضة لتجمع المياه بها.

وأكد المحافظ، على إعداد خطط وبرامج لمواجهة الطوارئ بصفه دائمة وتنفذ وقت الحاجة بالتنسيق مع شرطة النجدة والحماية المدنية والإسعاف والمرور.

ونبه المحافظ، على ضرورة تفقد اللوحات الإعلانية في الشوارع والميادين والتأكد من سلامتها ومتانتها وسلامة عزل التوصيلات والأسلاك بأعمدة الكهرباء، ومراجعة سيارات الشفط الموجودة والتأكد من جاهزيتها وإصلاح التالف منها وحصر بكافة الاحتياجات من السيارات.