439 ألف كويتي يختارون مجلس الأمة عبر الاقتراع في خمس دوائر تضم 457 لجنة

كتب : أحمد الخطيب منذ 59 دقيقة

شهدت عمليات الاقتراع لاختيار مجلس الأمة الكويتي إقبالًا حاشدًا من المواطنين الكويتيين، حيث شهد فتح الاقتراع صباح اليوم بدء توجه 439 ألف و715 كويتيًا لاختيار 50 عضوًا في مجلس الأمة الكويتي، من بين 310 مرشحين، بينهم ثماني نساء، يتنافسون وفقا لنظام الدوائر الخمس والصوت الواحد الذي أقره أمير الكويت.

يتوزع الناخبون على الدوائر الخمس بواقع 206 آلاف و96 ناخبًا من الذكور بنسبة 46.8%، مقابل 233 ألف و619 من الإناث بنسبة 53.2%، وتحتل الدائرة الخامسة المركز الأول لجهة أعداد الناخبين بواقع 122 ألف و529 مقترعًا، ما يمثل 27.8% من إجمالي من يحق لهم التصويت.

وتحظى الدائرة الرابعة بالمركز الثاني بـ113 ألف و685 ناخبًا بنسبة 25.8%، تليها الدائرة الأولى بـ77 ألف و245 مصوتًا يمثلون نحو 17.5% من الناخبين، ثم الدائرة الثالثة بواقع 76 ألف و501 ناخبًا بنسبة 17.3%، في حين حازت الدائرة الثانية أقل عدد من الناخبين بواقع 49 ألف و755 مقترعًا يمثلون نحو 11.3% من القوة الناخبة.

وحددت وزارة الداخلية الكويتية تقسيم لجان انتخاب لأعضاء مجلس الأمة وضمت 457 لجنة ما بين أصلية وفرعية موزعة على 100 مدرسة للدوائر الخمس منها 218 لجنة للرجال و239 لجنة للنساء إضافة إلى خمس لجان رئيسية.

وأوضح قرار الداخلية أن مجموع اللجان في الدائرة الأولى يبلغ 79 لجنة مقسمة إلى 38 للرجال و41 للنساء موزعة على 16 مدرسة و54 لجنة في "الثانية" منها 28 لجنة للنساء و26 للرجال موزعة على 16 مدرسة.

وتضم الدائرة الثالثة 84 لجنة بواقع 45 لجنة للنساء و39 للرجال موزعة على 20 مدرسة، إضافة إلى 118 لجنة في "الرابعة" موزعة على 22 مدرسة بواقع 62 لجنة للنساء و56 للرجال، في حين تضم "الخامسة" 122 لجنة موزعة على 26 مدرسة بواقع 59 لجنة للرجال و63 للإناث.