الحكومة: لا زيادة في أسعار الوقود خلال العام الجاري

كتب- محمد غايات:

نفي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، ما تم تداوله في العديد من وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن اعتزام الحكومة إقرار زيادة جديدة في أسعار الوقود والمواد البترولية خلال العام الحالي.

وأوضح المركز - في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الخميس - أنه قام بالتواصل مع وزارة المالية، التي نفت تلك الأنباء تمامًا، مؤكدةً أن أسعار الوقود كما هي لم تتغير وأنه لن تكون هناك أي زيادات جديدة في أسعار الوقود والبنزين خلال العام المالي الجاري 2017-2018.

وأوضحت وزارة المالية، أن أسعار المواد البترولية كالتالي: "‏بنزين (80) يباع بـ 365 قرشًا/لتر، وبنزين (92) يباع بــ500 قرش/لتر، وبنزين (95) يباع بــ 660 قرشًا/لتر، وسعر السولار (365) قرشًا/لتر, بينما يبلغ ‏سعر أسطوانة البوتوجاز (30) جنيهًا".

وأشارت الوزارة، إلى أن منظومة الدعم في برنامج الحكومة تسير وفق عملية الإصلاح الاقتصادي، كما أن هناك حزمة إجراءات للحماية الاجتماعية تستهدف في المقام الأول الطبقات الأقل دخلًا والفئات الأولى بالرعاية‏، وذلك ضمن خطة واضحة لإصلاح منظومة الدعم.

وتابعت الوزارة، أن الوضع الاقتصادي المصري في تحسن مستمر، وأن برنامج الإصلاح ‏الاقتصادي يسير على ما يرام وفقًا لخطط وبرامج حكومية معدة سلفًا بتوقيتات زمنية ‏محددة، وهو ما أكدته أيضًا المؤسسات الاقتصادية الدولية المعنية بهذا الأمر.

‏

وناشدت الوزارة، جميع وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.

كما ناشدت الوزارة المواطنين في حالة وجود أي تلاعب في الأسعار المحددة للمواد البترولية الإبلاغ عنها من خلال الدخول على الموقع ‏الإلكتروني لبوابة الشكاوي الحكومية ‏‏(‏www.shakwa.eg‏) أو ‏الاتصال على ‏الخط الساخن لها (16528).