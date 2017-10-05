أخبار عاجلة

بالصور.. تسكين ١٧ أسرة من متضرري "حريق العجمي" بمعسكر الإيواء -
أمم إفريقيا للطائرة - طائرة مصر تسعى لعبور رواندا ومواصلة التحليق نحو المونديال -
أمم إفريقيا للطائرة - أجواء ماقبل مباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة -
"الأعلى للأزهر" يقرر إنشاء كليتين للعلاج الطبيعي ورياض الأطفال -
الخارجية تؤكد متابعة قضية مقتل مواطن مصري في تركيا -
إصابة 3 أشخاص في حريق شقة بالشيخ زايد -
"محمود" يتحدي اعاقته بفيلم ميكر للصم والبكم -
ستاد مصر - التحليل الفنى والتكتيكى لمباراة سموحة وطلائع الجيش -
تيلرسون: على العراق الوقوف في وجه النفوذ الإيراني -
الجيش العراقي يسيطر على المثلث الحدودي العراقي التركي السوري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

الحكومة: لا زيادة في أسعار الوقود خلال العام الجاري

Google+ Print

مصراوي Masrawy

: لا زيادة في الوقود خلال العام الجاري

01:30 م الخميس 05 أكتوبر 2017

الحكومة: لا زيادة في أسعار الوقود خلال العام الجاري

كتب- محمد غايات:

نفي مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، ما تم تداوله في العديد من وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن اعتزام الحكومة إقرار زيادة جديدة في أسعار الوقود والمواد البترولية خلال العام الحالي.

وأوضح المركز - في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الخميس - أنه قام بالتواصل مع وزارة المالية، التي نفت تلك الأنباء تمامًا، مؤكدةً أن أسعار الوقود كما هي لم تتغير وأنه لن تكون هناك أي زيادات جديدة في أسعار الوقود والبنزين خلال العام المالي الجاري 2017-2018.

وأوضحت وزارة المالية، أن أسعار المواد البترولية كالتالي: "‏بنزين (80) يباع بـ 365 قرشًا/لتر، وبنزين (92) يباع بــ500 قرش/لتر، وبنزين (95) يباع بــ 660 قرشًا/لتر، وسعر السولار (365) قرشًا/لتر, بينما يبلغ ‏سعر أسطوانة البوتوجاز (30) جنيهًا".

وأشارت الوزارة، إلى أن منظومة الدعم في برنامج الحكومة تسير وفق عملية الإصلاح الاقتصادي، كما أن هناك حزمة إجراءات للحماية الاجتماعية تستهدف في المقام الأول الطبقات الأقل دخلًا والفئات الأولى بالرعاية‏، وذلك ضمن خطة واضحة لإصلاح منظومة الدعم.

وتابعت الوزارة، أن الوضع الاقتصادي المصري في تحسن مستمر، وأن برنامج الإصلاح ‏الاقتصادي يسير على ما يرام وفقًا لخطط وبرامج حكومية معدة سلفًا بتوقيتات زمنية ‏محددة، وهو ما أكدته أيضًا المؤسسات الاقتصادية الدولية المعنية بهذا الأمر.

وناشدت الوزارة، جميع وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى بلبلة الرأي العام وإثارة غضب المواطنين.

كما ناشدت الوزارة المواطنين في حالة وجود أي تلاعب في الأسعار المحددة للمواد البترولية الإبلاغ عنها من خلال الدخول على الموقع ‏الإلكتروني لبوابة الشكاوي الحكومية ‏‏(‏www.shakwa.eg‏) أو ‏الاتصال على ‏الخط الساخن لها (16528).

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الحكومة تنفي زيادة أسعار السجائر والتبغ

    أخبار

  • عبدالمحسن سلامة: صرف بدل الصحفيين بالزيادة الاثنين المقبل

    أخبار

  • أشرف حاتم: تطبيق النظام الجديد لكليات الطب تدريجياً حتى عام 2020

    أخبار

  • ​الحكومة توافق على تعديل مدة الدراسة في كليات الطب لتصبح 5 سنوات

    أخبار

إعلان

db5a7e0ff7.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الحكومة الأردنية: مشروع "نيوم" سيرفع معدلات النمو في المنطقة

الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة

الملك فيليم ألكسندر ينصب الحكومة الهولندية الجديدة

منها «بيجو 301» و«هيونداي فيرنا».. أسعار أشهر 11 سيارة في السوق

منها «بيجو 301» و«هيونداي فيرنا».. أسعار أشهر 11 سيارة في السوق

«المخطئ يتحمل».. برلمانية: قرارات الحكومة الخاطئة كلفتها 872 مليون جنيه

«المخطئ يتحمل».. برلمانية: قرارات الحكومة الخاطئة كلفتها 872 مليون جنيه