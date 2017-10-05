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بالصور-معامل صناعة المكياج المقلد في الخارج رصاص ومواد سامة والبيع بسعر الأصلي

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مصراوي Masrawy

بالصور-معامل صناعة المكياج المقلد في الخارج رصاص ومواد سامة والبيع بسعر الأصلي

01:27 م الخميس 05 أكتوبر 2017

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دليلك لمعرفة شكل جسمك..هل أنتِ جينيفر لوبيز أم كيم كاردشيان؟

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دليلك لمعرفة شكل جسمك..هل أنتِ جينيفر لوبيز أم كيم كاردشيان؟

كتبت- ميرا ماهر:

حذرت الشرطة البريطانية من استخدام المكياج المقلد، الذي يحتوي على الكثير من المواد الكيميائية السامة.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، وجد مسؤولون  بمعايير التجارة أن منتجات التجميل المزيفة تحتوي على مستويات عالية من الرصاص والزرنيخ والزئبق والنحاس والكادميوم، كما تم العثور على منتجات مزيفة أو مقلدة من علامات تجارية رائدة في عالم التجميل.

وأضاف الموقع أن المستويات الزائدة من الرصاص يمكن أن تسبب ارتفاع ضغط الدم، ومشاكل الخصوبة، ومشاكل الذاكرة والتركيز وزيادة خطر الضرر على الجنين أثناء الحمل.

وتستخدم عصابات تلك المنتجات مختبرات تحت الأرض لصنع كميات ضخمة من مستحضرات التجميل الزائفة، التي تباع بعد ذلك من خلال المواقع الإلكترونية بما فيها "eBay" و "أمازون"، كما أنها تشهد إقبالاً كبيراً.

وذكرت الصحيفة أن هناك العديد من الأضرار الناجمة عن استخدام مستحضرات التجميل المزيفة كالإصابة بالحساسية الشديدة، والاضطرابات العصبية، فضلاً عن المشاكل الصحية على المدى الطويل التي قد تصل للموت.

وفي إحدى حاويات الشحن، عثرت الشرطة على أكثر من 4700 منتج مزور من منتجات علامة "ماك" بما في ذلك كريم الأساس، وأحمر الشفاه، وظلال العيون وتباع في النهاية بنفس سعر المنتج الأصلي باهظ الثمن.

 

 

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