عباس: لقاء مهم مع حماس في مصر الأسبوع المقبل

رام الله (د ب أ)

أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس اليوم الخميس عن عقد لقاء مع حركة "حماس" في مصر الأسبوع المقبل لبحث تحقيق المصالحة الفلسطينية.

ووصف عباس ، لدى ترؤسه اجتماعا للجنة المركزية لحركة فتح التي يتزعمها في رام الله ، اللقاء المقرر مع حماس بـ "الهام لوضع الأسس والبحث في التفاصيل الخاصة بتمكين الحكومة الفلسطينية (من استلام مهامها في غزة) والخطوات المقبلة".

وقال إن إتمام الاتفاق مع حماس "يحتاج إلى جهد وتعب ونوايا طيبة، ونرجو أن تتوفر هذه النوايا عند الجميع".

وأضاف أن "الوحدة الوطنية هدف سام بالنسبة لنا، ونعلق عليها آمالا كبيرة وعريضة لأنه من دونها لا توجد دولة فلسطينية".

واعتبر عباس أن "الطريق أصبحت مفتوحة الآن للحديث حول الوحدة الوطنية" بعد قرار حماس في 17 من الشهر الماضي حل لجنتها الإدارية في غزة وسماحها لحكومة الوفاق بالاجتماع في القطاع.

وتسلم وزراء حكومة الوفاق مهامهم في قطاع غزة أول أمس الثلاثاء عقب انتهاء أول اجتماع وزاري عقدوه في القطاع منذ أكتوبر 2014 وذلك بموجب تفاهمات للمصالحة رعتها مصر مؤخرا.