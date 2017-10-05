فوز الروائي البريطاني الياباني كازو إيشيغورو بنوبل للآداب

القاهرة (مصراوي)

فاز الروائي البريطاني المولود في اليابان، كازو إيشيغورو، الخميس، بجائزة نوبل في الآداب لعام 2017، حسبما أفادت لجنة الجائزة السويدية على حسابها على تويتر.

وقالت اللجنة إن إيشيغورو كشف "الهوة وراء شهورنا الوهمي بالاتصال بالعالم."

و وقع اختيار لجنة التحكيم المؤلفة من كتاب ومؤرخين وباحثين في الأدب وعلوم اللغة على إيشيجورو من بين خمسة مرشحين وذلك على أساس أعماله التي تحمل قوة مشاعر كبيرة.

ومن أشهر روايات إيشيغورو "بقايا اليوم" الصادرة في 1989، والتي تحولت إلى فيلم سينمائي من بطولة النجم أنطوني هوبكينز.



وكانت اللجنة فقد فاجأت الجميع العام الماضي باختيارها المغني الأمريكي بوب ديلان، تكريما له على إبداعاته الشعرية حسبما قالت في حيثيات اختيارها.

وتصل القيمة المالية للجائزة ما يعادل نحو 940 ألف يورو.