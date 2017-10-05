أخبار عاجلة

بالصور.. تسكين ١٧ أسرة من متضرري "حريق العجمي" بمعسكر الإيواء -
أمم إفريقيا للطائرة - طائرة مصر تسعى لعبور رواندا ومواصلة التحليق نحو المونديال -
أمم إفريقيا للطائرة - أجواء ماقبل مباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة -
"الأعلى للأزهر" يقرر إنشاء كليتين للعلاج الطبيعي ورياض الأطفال -
الخارجية تؤكد متابعة قضية مقتل مواطن مصري في تركيا -
إصابة 3 أشخاص في حريق شقة بالشيخ زايد -
"محمود" يتحدي اعاقته بفيلم ميكر للصم والبكم -
ستاد مصر - التحليل الفنى والتكتيكى لمباراة سموحة وطلائع الجيش -
تيلرسون: على العراق الوقوف في وجه النفوذ الإيراني -
الجيش العراقي يسيطر على المثلث الحدودي العراقي التركي السوري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

مصرع عامل صعقا بالكهرباء في محطة مياه بالشرقية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

مصرع عامل صعقا بالكهرباء في محطة مياه بالشرقية

01:27 م الخميس 05 أكتوبر 2017

مصرع عامل صعقا بالكهرباء في محطة مياه بالشرقية

اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

لقي عامل، مصرعه، اليوم الخميس؛ إثر تعرضه لصعق كهربائي بمحل عمله بمحطة مياه "جزيرة الشافعي" بدائرة مركز أولاد صقر.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بوفاة "السيد إسماعيل" عامل بمحطة مياه شرب "جزيرة الشافعي" بأولاد صقر.

بالانتقال والفحص، تبين حدوث الوفاة نتيجة صعق كهربائي خلال عمل المتوفى بإصلاح أحد مواتير المياه بالشركة، بالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • التحفظ على جرار لتحميله نفايات طبية في الشرقية (صور)

    أخبار

  • بالصور- ضبط مصنع يقُلد ماركات الشاي الشهيرة في الإسكندرية

    أخبار

  • مصرع عجوز سقط من أعلى منزله أثناء تركيب "دش" في البحيرة

    أخبار

  • ضبط 737 مخالفة مرورية خلال حملات أمنية بسوهاج

    أخبار

إعلان

c1f7827790.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالصور.. تسكين ١٧ أسرة من متضرري "حريق العجمي" بمعسكر الإيواء

بالصور.. تسكين ١٧ أسرة من متضرري "حريق العجمي" بمعسكر الإيواء

"الأعلى للأزهر" يقرر إنشاء كليتين للعلاج الطبيعي ورياض الأطفال

"الأعلى للأزهر" يقرر إنشاء كليتين للعلاج الطبيعي ورياض الأطفال

الخارجية تؤكد متابعة قضية مقتل مواطن مصري في تركيا

الخارجية تؤكد متابعة قضية مقتل مواطن مصري في تركيا

إصابة 3 أشخاص في حريق شقة بالشيخ زايد

إصابة 3 أشخاص في حريق شقة بالشيخ زايد