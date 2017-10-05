مصرع عامل صعقا بالكهرباء في محطة مياه بالشرقية

الشرقية – فاطمة الديب:

لقي عامل، مصرعه، اليوم الخميس؛ إثر تعرضه لصعق كهربائي بمحل عمله بمحطة مياه "جزيرة الشافعي" بدائرة مركز أولاد صقر.

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بوفاة "السيد إسماعيل" عامل بمحطة مياه شرب "جزيرة الشافعي" بأولاد صقر.

بالانتقال والفحص، تبين حدوث الوفاة نتيجة صعق كهربائي خلال عمل المتوفى بإصلاح أحد مواتير المياه بالشركة، بالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة لعدم وجود شبهة جنائية.