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القبض على عناصر إخوانية عرضوا ملابس مجهولة المصدر للبيع بالقليوبية

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مصراوي Masrawy

القبض على عناصر إخوانية عرضوا ملابس مجهولة المصدر للبيع بالقليوبية

01:25 م الخميس 05 أكتوبر 2017

القبض على عناصر إخوانية عرضوا ملابس مجهولة المصدر للبيع بالقليوبية

تعبيرية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

ألقت أجهزة الأمن بالتنسيق مع جهاز الأمن بالقليوبية، القبض على عناصر إخوانية لحيازتهم وعرضهم ملابس لجمهور المستهلكين مجهولة المصدر، بدون فواتير تدل على مصدرها بشبرا الخيمة.

وتلقى اللواء محمد توفيق مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد بقيام مأمورية مشتركة من ضباط مباحث إدارة الأمن الوطني بالقليوبية، وضباط مباحث إدارة بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، استهدفت بعض العناصر التي تنتمي لجماعة الإخوان الإرهابية، لحيازتهم وعرضهم ملابس لجمهور المستهلكين مجهولة المصدر وبدون فواتير تدل على مصدرها.

وأسفرت المأمورية عن ضبط "صلاح. م. ت" 37 عامًا، صاحب محل ملابس أطفال، بمنطقة 6 شارع ترعة الشابوري بمسطرد، و"أيمن. ر. ع" 29 عامًا، و"أسماء. م. م" 21 عامًا، وبحيازتهما 18 جاكيت أطفال، و12 تيشيرت أطفال.

وتحرر محضر بالواقعة رقم 24804 لسنة جنح قسم ثان شبرا الخيمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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