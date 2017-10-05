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"التموين": انتهاء مهلة نقل محل الإقامة بالبطاقة.. وتوضح مصير المتأخرين

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مصراوي Masrawy

"": انتهاء مهلة نقل محل الإقامة بالبطاقة.. وتوضح مصير المتأخرين

01:22 م الخميس 05 أكتوبر 2017

كتبت- عايدة رضوان:

قال مصدر مسؤول بوزارة التموين والتجارة الداخلية، الخميس، إن المهلة المحددة لنقل محل الإقامة ببطاقة التموين للمغتربين من المقيدين بمنظومة الدعم انتهت اليوم الخميس، بعد مضي الفترة المحددة بعشرة أيام بدأت يوم الثلاثاء قبل الماضي، بموجب قرار وزير التموين علي المصيلحي، بقصر صرف حصص الخبز المدعم على محل الإقامة فقط.

وأضاف المصدر - الذي رفض ذكر اسمه - لمصراوي، أنه رغم انتهاء المهلة والتي تم منحها لعدة محافظات منها القاهرة والجيزة نظرًا لكثافة المغتربين بها، إلا أن خدمة تحويل البطاقة التموينية من محافظةٍ لأخرى مازالت مستمرة بمكاتب التموين.

وتابع المصدر: "فيما يخص مصير المتأخرين، أنه سيتم إيقاف صرف حصص الخبز للمواطنين المغتربين إلى حين إتمام إجراءات نقل البطاقة التموينية إلى محل إقامتهم الحالي".
وكان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أصدر قرارًا بقصر صرف حصص الخبز المدعم للمقيدين بمنظومة الدعم على محل إقامتهم فقط، مطالبًا المواطنين من المغتربين بالتوجه إلى أقرب مكتب تمويني لنقل البطاقة لمحل السكن الحالي، للتمكن من صرف حصصهم من السلع والخبز من محل إقامتهم.

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