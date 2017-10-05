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الحكومة تنفي زيادة أسعار السجائر والتبغ

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مصراوي Masrawy

تنفي زيادة السجائر والتبغ

01:22 م الخميس 05 أكتوبر 2017

الحكومة تنفي زيادة أسعار السجائر والتبغ

السجائر

كتب- محمد غايات:

نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ما تردد في العديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء عن زيادة أسعار السجائر والتبغ نتيجة رفع الحكومة أسعار الضرائب عليها.

وأوضح المركز - في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الخميس - أنه قام بالتواصل مع وزارة المالية، التي نفت تلك الأنباء تمامًا، مؤكدةً أن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، حيث إنه لا نية في الوقت الحالي لفرض ضرائب جديدة على السجائر والتبغ.

وأضافت وزارة المالية، أن مصلحة الضرائب لا تقوم - حالياً - بإجراء أي دراسات خاصة بمدى إمكان رفع سعر الضريبة على السجائر والتبغ، مع الإبقاء على السعر الضريبي المطبق حالياً.

وناشدت وزارة المالية، جميع وسائل الإعلام المختلفة بتحري الدقة والموضوعية في نشر الحقائق والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة للتأكد من الحقائق قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق.

كما ناشدت الوزارة، المواطنين في حالة وجود أي شكاوى يمكن الدخول على الموقع ‏الإلكتروني لبوابة الشكاوى الحكومية (‏‏www.shakwa.eg‏) أو ‏الاتصال على ‏الخط الساخن لها (16528).

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مصراوي Masrawy

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