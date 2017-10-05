عبدالمحسن سلامة: صرف بدل الصحفيين بالزيادة الاثنين المقبل

القاهرة - (أ ش أ):

صرح نقيب الصحفيين ورئيس مجلس إدارة الأهرام عبدالمحسن سلامة بأنه سيتم صرف بدل الصحفيين بالزيادة المقررة يوم الاثنين المقبل بالنسبة للزملاء في الصحف الخاصة والحزبية، واعتباراً من يوم الثلاثاء بالنسبة للزملاء في الصحف القومية.

وأكد نقيب الصحفيين، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الخميس، أنه تم تحويل شيك البدل من وزارة المالية إلى الهيئة الوطنية للصحافة يوم الأربعاء الماضي 4 /10 /2017 وستقوم الهيئة بتحويله إلى النقابة والمؤسسات الصحفية يوم الأحد المقبل على أن يتم الصرف بعد ذلك.

وأشار النقيب إلى أن إجازة احتفالات أكتوبر كانت وراء تأخير الصرف إلى الأسبوع المقبل؛ حيث تم تحويل مبلغ 9 ملايين و528 ألف جنيه قيمة البدل، بالإضافة إلى الزيادة المقررة وقدرها 300 جنيه بأثر رجعي اعتبارا من شهر يوليو؛ حيث سيتم صرف الزيادة عن الثلاثة أشهر يوليو وأغسطس وسبتمبر.

ووجه النقيب الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لدعمه المستمر للصحفيين، كما وجه الشكر إلى رئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل لموافقته على زيادة البدل بأثر رجعي، وكذلك إلى وزير المالية الدكتور عمرو الجارحي على تعاونه المستمر في هذا الإطار.

وطالب نقيب الصحفيين بضرورة زيادة المعاشات بنفس قيمة زيادة البدل، وكذلك زيادة البدل للعمال والإداريين خلال الفترة المقبلة.