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بالصور: بعد إحهاض سيدة.. إقالة مجلس إدارة "الزهراء" الجامعي بسبب الإهمال

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مصراوي Masrawy

بالصور: بعد إحهاض سيدة.. إقالة مجلس إدارة "الزهراء" الجامعي بسبب الإهمال

01:07 م الخميس 05 أكتوبر 2017

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كتب- محمود مصطفى:

قرر الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، إقالة مجلس إدارة مستشفى الزهراء الجامعي، وإحالتهم للتحقيق، وتكليف إدارة جديدة.

وأكد رئيس جامعة الأزهر، في تصريحات له اليوم الخميس، أنه لا مكان لمقصر في عمله أو متقاعس عند أداء رسالته في سبيل خدمة المرضى أو العملية التعليمية.

وتداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي" فيسبوك" واقعة تعرض مريضة للإهمال الطبي بمستشفى الزهراء التابعة لجامع الأزهر، مما أفقدها جنينها، وأدخلها في غيبوبة، وبناءً عليه أًصدر شيخ الأزهر تعليماته لقيادات الجامعة بمتابعة حالة السيدة، وتقديم أوجه الرعاية الطبية لها، ونقلها إلى أي مستشفى إذا استدعت حالتها ذلك.

 

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