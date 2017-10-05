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نقيب الصحفيين: صرف البدل بالزيادة الإثنين المقبل

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نقيب الصحفيين: صرف البدل بالزيادة الإثنين المقبل نقيب الصحفيين: صرف البدل بالزيادة الإثنين المقبل

التحرير

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صرح نقيب الصحفيين عبد المحسن سلامة، بأنه سيتم صرف بدل الصحفيين بالزيادة المقررة، الإثنين المقبل، بالنسبة للعاملين في الصحف الخاصة والحزبية، واعتبارا من يوم الثلاثاء بالنسبة للعاملين في الصحف القومية.

وقال سلامة، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الخميس، إنه تم تحويل شيك البدل من وزارة المالية إلى الهيئة الوطنية للصحافة، أمس الأربعاء، وستحوله الهيئة إلى النقابة والمؤسسات الصحفية، الأحد المقبل، على أن يتم الصرف بعد ذلك.

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وأضاف أن إجازة احتفالات أكتوبر كانت وراء تأخير الصرف إلى الأسبوع المقبل، إذ تم تحويل مبلغ 9 ملايين و528 ألف جنيه قيمة البدل، بالإضافة إلى الزيادة المقررة وقدرها 300 جنيه بأثر رجعي اعتبارا من شهر يوليو، إذ سيتم صرف الزيادة عن الثلاثة أشهر (يوليو وأغسطس وسبتمبر).

وطالب نقيب الصحفيين، بضرورة زيادة المعاشات بنفس قيمة زيادة البدل، وكذلك زيادة البدل للعمال والإداريين خلال الفترة المقبلة.

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التحرير

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