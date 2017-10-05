«الصحة» توضح حقيقة نقص 1420 صنف أدوية

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نفى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، ما انتشر بالعديد من المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، من أنباء تفيد بوجود نقص في 1420 صنفا دوائيا، نتيجة توقف بعض الشركات عن مد المستشفيات بالأصناف المطلوبة، وأيضا لعدم استيراد المواد الخام لارتفاع سعر التكلفة.

وذكر المركز، في تقرير توضيح الحقائق، الصادر اليوم الخميس، أنه تواصل مع وزارة الصحة، التي أكدت أن تلك الأنباء مضللة وغير صحيحة، موضحة أن عدد نواقص الأدوية التي ليس لها بدائل أو مثائل بالأسواق يبلغ 17 صنفا دوائيا فقط، وليس 1420 كما يتردد.

وأضافت الوزارة أنها‏ من خلال إدارة التفتيش الصيدلي تراقب وترصد أي نقص في المستحضرات ‏الدوائية في السوق المحلي بشكل مستمر، مشيرة إلى أنه عند حدوث نقص في أي دواء يتم العمل على محورين،‏ الأول: إزالة أسباب النقص في الصنف الدوائي لتوافره، والثاني: ضبط التوزيع ومتابعته، بالإضافة إلى تشديد الرقابة من المنبع وتحويل المخالفين للمساءلة القانونية.

وأوضحت أنه من بين الأدوية التي شهدت نقصا في الأسواق، خلال الفترة الماضية، وتم التعامل معها على الفور, هما عقاري "فيال" وهو من الأصناف المختلفة لعقار "البنسلين" طويل المفعول المستخدم كمضاد للالتهابات, و"الأسبرين بروتكت", ‏ووفرت الوزارة 859 ألفا و380 عبوة من عقار "فيال", كما تم استيراد مليون و٢٠٠ ألف "فيال بنيسلين"، وجاري دخولهم خلال أسبوعين, بالإضافة إلى أنه ‏جار إنتاج كمية موازية من البنسلين المحلي تكفي لمدة ٦ أشهر, بجانب توزيع 277 ألفا و940 عبوة من عقار "الأسبرين بروتكت"، المستخدم لحماية ‏القلب من التجلطات، الأسبوع الماضي, كما أنه جاري إنهاء ‏إجراءات الإفراج الجمركي عن 2 مليون و722 ألف عبوة لطرحها في السوق، خلال ‏الأيام القليلة المقبلة.

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وفي سياق آخر, أشارت الوزارة إلى أنها تشن حملات مرور وتفتيش بشكل مستمر ودوري على كافة الصيدليات، بهدف ضبط سوق الدواء من أي تجاوزات تضر بصحة المواطن.

وتابعت أن الحملات التي شنتها، خلال الفترة الماضية، في العديد من المحافظات بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، أسفرت عن ضبط آلاف المخالفات والتجاوزات، التي تنوعت ما بين أدوية مهربة ومجهولة المصدر وبدون فواتير ومخازن غير مرخصة، وتم تحرير محاضر بالوقائع المشار إليها والعرض على النيابة العامة المختصة، لاتخاذ اللازم بشأن المخالفات المضبوطة مع استمرار حملات التفتيش.

وناشدت الوزارة، المواطنين ووسائل الإعلام بعدم الاعتداد بأي نقص للأدوية إلا بعد مراجعة النشرة الدورية التي تصدر عنها، وفي حالة وجود أي نقص في الأدوية الاتصال على رقم الوزارة (25354150 ), أو من خلال الدخول على الموقع ‏الإلكتروني لبوابة الشكاوي الحكومية ‏‏(‏‏www.shakwa.eg‏) أو ‏الاتصال على ‏الخط الساخن لها (16528).‏