رامي رضوان: إزاي الأطفال ميعرفوش حرب أكتوبر كانت سنة كام

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استنكر الإعلامي رامي رضوان عدم معرفة بعض طلاب المدارس، العام الذي خاضت فيه مصر حرب 6 أكتوبر، قائلا: «أزاي أطفال عندهم 10 سنوات ميعرفوش حرب أكتور كانت سنة كام؟».

وتابع رضوان، خلال برنامج «8 الصبح»، المذاع على قناة «دي أم سي»، اليوم الجمعة: «دي كارثة، أزاي الأطفال يحتفلوا بمناسبة معينة وهم لا يعرفون أي شيء عنها».

وانتقد رضوان، منح شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، العاملين بالقطاعين العام والخاص، اليوم الخميس، إجازة رسمية احتفالا بالذكرى 44 لانتصارات أكتوبر المجيدة، موضحا: «المفروض الاحتفالات دي يوم الجمعة مش الخميس، لكن الحكومة منحت العاملين الخميس إجازة بدلا من الجمعة، أنا أول مرة أشوف ده في أي دولة في العالم»

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واختتم: «إحنا مرحرحين بزيادة فمش محتاجين إجازة تاني».