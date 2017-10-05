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المالية: لا ضرائب جديدة على السجائر والتبغ

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المالية: لا ضرائب جديدة على السجائر والتبغ المالية: لا ضرائب جديدة على السجائر والتبغ

التحرير

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أعلن مركز معلومات مجلس الوزراء، عن أنه في ضوء ما تردد من أنباء تفيد بزيادة السجائر والتبغ، تواصل المركز مع وزارة المالية، والتي نفت صحة هذه الأنباء.

وقالت الوزارة إن كل ما يتردد حول هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة، وإنه لا نية في الوقت الحالي لفرض ضرائب جديدة على السجائر والتبغ.

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وأضافت الوزارة، في تقرير لمركز المعلومات، أن مصلحة الضرائب لا تجري حاليا أي دراسات خاصة بمدى إمكان رفع سعر الضريبة على السجائر والتبغ، مع الإبقاء على السعر الضريبي المطبق حاليا.

يذكر أن وزارة ، نفت في تقرير للمركز، ما تردد من أنباء تفيد بارتفاع أسعار السلع التموينية داخل المجمعات الاستهلاكية، مؤكدة أن أسعار السلع كما هي دون أي زيادة، بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية لشركتي العامة والمصرية لتجارة الجملة، وبكميات متوفرة والمخزون آمن ويكفي لتلبية احتياجات المواطنين.

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التحرير

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