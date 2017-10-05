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«التموين»: أسعار السلع ثابتة.. والمخزون يكفي المواطنين

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«التموين»: أسعار السلع ثابتة.. والمخزون يكفي المواطنين «التموين»: أسعار السلع ثابتة.. والمخزون يكفي المواطنين

التحرير

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أعلن مركز معلومات مجلس الوزراء، عن أنه في ضوء ما تردد من أنباء تفيد ارتفاع السلع التموينية داخل المجمعات الاستهلاكية، تواصل المركز مع وزارة ، فنفت صحة هذه الأنباء.

وقالت الوزارة إن أسعار السلع التموينية كما هي دون أي زيادة، بجميع فروع المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية للشركتين، العامة والمصرية لتجارة الجملة، وبكميات متوفرة والمخزون آمن ويكفي لتلبية احتياجات المواطنين.

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وأشارت إلى أن سعر كيلو السكر 10 جنيهات، وزجاجة الزيت 800 جرام 14 جنيها، والأرز 6.5 جنيه، ويوجد قائمة سلع لدى البقالين وفروع مشروع جمعيتي ‏والمجمعات الاستهلاكية، يستطيع ‏المواطن أن يفاضل فيما بينها ويوجه قيمة الدعم، ‏المخصصة للفرد بـ50 جنيها شهريا، للمشتريات ‏التي يرغب فيها دون إجباره على شراء ‏سلع دون الأخرى‏.

وأوضحت الوزارة أنه جار صرف المقررات التموينية لشهر أكتوبر الجاري ‏في محافظات ‏الوجه القبلي، بجانب صرف الشركة العامة للجملة السلع بمحافظات ‏الوجه البحري، وجار ‏صرف السلع المدعمة للبقالين بالمحافظات، تمهيدا لصرفها ‏لأصحاب البطاقات التموينية بالأسعار ‏المحددة دون أي زيادات.

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التحرير

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