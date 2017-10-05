أفراح الجيش 44 عاما والشعب هو البطل

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أكبر مركز مؤتمرات ومعارض دولية في مصر

في أول ظهور: أبطال الدبابة وصاحب الشفرة النوبية

تفتيش حرب وذات الصواري واليوبيل الماسي في العلمين

معرض دولي للسلاح العام المقبل

بينما يحارب اليوم مقاتلو الجيش المصري حربا بلا هوادة على الإرهاب، ليمتلك المصريون قرارهم ويفرضونه على كامل أراضيهم، تقود كتيبة الإعلام العسكري بالتوازي حربا ناعمة لتوقظ الوعي لدى شباب الأمة من جهة، وتحتفظ بذاكرة هذه الأمة وسط ضباب التضليل والخداع الممنهج.

ومع تدشين احتفالات مصر بالعيد 44 لانتصارات أكتوبر 1973 المجيدة، كشف اللواء محسن عبد النبي مدير إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة عن فعاليات احتفالات نصر أكتوبر لتتناسب مع حجم النصر العظيم، وتقديمه للأجيال الجديدة بالتوازي مع تكريم تضحيات الأجيال القديمة.

معرضان وأكبر مركز مؤتمرات في مصر

أول فعاليات الاحتفال كما كشفها اللواء عبد النبي في مؤتمر صحفي ينطلق السبت بافتتاح معرض ذاكرة أكتوبر، لتدشن احتفالات نصر 1973 بمعرض ذكريات أيام الحرب، مما حفظته ذاكرة الصحافة المصرية، الذي يفتتح في بانوراما حرب أكتوبر، ليتذكر من عاش هذه الأيام ويتعلم عنها من لم يعشها.

ثم تقدم القوات المسلحة لشعبها هدية في ذكرى انتصارات الشعب والجيش، وتفتتح أكبر مركز مؤتمرات ومعارض دولية يقام بطريق محور الشهيد، الذي يضم ثماني قاعات مجهزة بالإضافة إلى المسرح الرئيس الذي يتسع لنحو 1670 شخصا.

وأوضح اللواء عبد النبي أن المركز مربوط مع ماسبيرو بكابل فايبر للربط على الهواء مباشرة، دون حاجة لسيارات النقل الخارجي. كما أنه مربوط مع مدينة الإنتاج الإعلامي ليوفر إمكانية النقل الحصري لأي محطة خاصة ترغب في تغطية أي حدث أو مؤتمر بالمركز بشكل منفرد. ويتوفر بالمركز قاعات للمراسلين وللترجمة الفورية.

وأشار اللواء عبد النبي إلى أن مركز المؤتمرات الدولية سيستوعب المعارض الدولية التى تحتاج إلى مساحات ضخمة، مثل معارض الأسلحة والطيران، وكشف أنه تم التعاقد بالفعل مع شركة عالمية لإقامة معرض دولى للسلاح فى العام القادم.

وتشمل احتفالات ذكرى مرور 44 عاما على انتصارات أكتوبر 1973 كذلك افتتاح معرض لقدامى المحاربين، يضم أعمال وإبداعات المقاتلين ومصابي الحرب من فنون وأدوات ومشغولات، كما سيتم تخريج دفعة مكونة من 1600 طالب حاصلين على دورات متقدمة بالتعاون مع وزارة الاتصالات.

الشعب هو البطل

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أما ندوة هذا العام فتضم العديد من المفاجآت التي شحذتها إدارة الشئون المعنوية لهذه الاحتفالية، حيث تستضيف السيدة جيهان السادات لتسترجع ذكرياتها مع الرئيس الراحل أنور السادات أثناء الحرب وذكرياتها مع الجنود التي عبرت القنال. والوزير أحمد أبو الغيط، كما يتحدث حمدي الكنيسي عن ذكرياته كمراسل حربي على الجبهة. وللمرة الأولى في احتفالات أكتوبر يظهر الرقيب النوبي أحمد إدريس الذي قدم الحل السحري لمشكلة الشفرة العسكرية.

وتقدم إدارة الشئون المعنوية ثلاثة مشاهد لظهور خاص لثلاثة نماذج تجسد تواصل التضحية من جيل لجيل. الأول: قائد الكتيبة التي أسرت العقيد عساف ياجوري أكبر رتبة عسكرية وقعت في الأسر أثناء معارك أكتوبر، الذي قدم ابنه شهيدا لعمليات مكافحة الإرهاب.

النموذج الثاني: زوجة الشهيد أحمد المنسي وابنه حمزة وقصيدة بصوته لأول مرة.

أما النموذج الثالث: فلجندي مجند بالقوات المسلحة يتحدث عن ذكرياته مع قائده الشهيد.

أول ظهور لأبطال الدبابة

وبعد طول انتظار يظهر لأول مرة الأبطال الحقيقيون للعملية التي حبست أنفاس مائة مليون مصري وملايين في العالم، تابعوا فيديو دهس الدبابة المصرية سيارة محملة بالمواد الناسفة استهدفت أحد الكمائن في سيناء.

ثلاثة أفلام درامية عن الحرب

كشف مدير إدارة الشئون المعنوية أنه ولأول مرة منذ انتصارات أكتوبر تدخل القوات المسلحة ممثلة فى إدارة الشئون المعنوية في إنتاج ثلاثة أفلام سينمائية عن بطولات الحرب، بالمشاركة مع الشركات المتخصصة فى الإنتاج السينمائى، حيث تقدم الدعم اللوجيستي الكامل لهذه الشركات، حتى يخرج العمل بالصورة التى تليق بهذا الانتصار العظيم.

الأفلام كتبها كبار كتاب السيناريو أمثال الكاتب الكبير وحيد حامد والسيناريست ناصر عبد الرحمن، وجار التجهيز لتنفيذها فى الوقت الحالى، وهي فيلم عن جبل الحلال وآخر عن البطل إبراهيم الرفاعى، والثالث عن ملحمة ومعركة كبريت.

فعاليات ميدانية ومناورات عسكرية

ووسط المقاتلين على الأرض في الصحراء وفوق صفحة المياه للبحر المتوسط وجوا فوق السحاب تحتفل القوات المسلحة مع أبنائها الضباط والجنود وضباط الصف بعدد من الفعاليات، تتضمن إجراء تفتيش حرب بأحد تشكيلات الجيش الثالث الميداني، ومناورة بالذخيرة الحية في المنطقة الغربية، ومناورة بحرية رئيسية ورفع العلم على عدد من القطع الجديدة التي انضمت للأسطول البحري، ويتم كذلك افتتاح عدد من المشروعات البحرية لتطوير البنية الأساسية. وتحتفل القوات الجوية بعيدها في ذكرى معركة المنصورة الجوية.

وبشكل عالمي -كما أوضح اللواء عبد النبي- تنظم احتفالية خاصة لإحياء ذكرى اليوبيل الماسي لمعركة العلمين على أرض مصر، حيث سيتم افتتاح المتحف الحربى فى العلمين بحضور عدد كبير من ممثلي دول العالم.