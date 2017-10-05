«الإسكان» تكشف تفاصيل 25 مشروعا جاهزا للافتتاح في احتفالات «أكتوبر»

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن هناك 25 مشروعا من المشروعات التي تنفذها الوزارة (إسكان اجتماعي – مياه شرب وصرف صحى – طرق – غيرها)، جاهزة للافتتاح في احتفالات نصر أكتوبر.

وقال مدبولي: "أول المشروعات الجاهزة للافتتاح، 9971 وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعي بـ5 محافظات و3 مدن جديدة، موزعة كالتالي: 1840 وحدة بمنطقتي جنوب غرب الحى العاشر، وشمال الحى 11 بمدينة العاشر من رمضان، و2568 وحدة بمنطقتي ابنى بيتك، و138 فدانا بمدينة سوهاج الجديدة، و2040 وحدة بحى الزيتون بمدينة السادات، و432 وحدة بالقرين بمحافظة الشرقية، و555 وحدة بالمحلة الكبري – محلة حسن، بمحافظة الغربية، و1048 وحدة بمنطقتي مطاى ــ أبوعزيز، وملوي ــ المقلب الملغي، بمحافظة المنيا، و360 وحدة بمنطقتي سوهاج ـ أولاد عزاز، والمراغة ـ الغريزات، بمحافظة سوهاج، و1128 وحدة بالصداقة بمحافظة أسوان.

وأوضح وزير الإسكان أنه يوجد 10 مشروعات لمياه الشرب والصرف الصحى، جاهزة للافتتاح، وهي: مشروع محطة مياه منية النصر وشبكاتها (محطة تنقية بطاقة 51 م3/يوم - مأخذ - خط مياه عكرة - شبكات مياه بطول 53 كم)، بمحافظة الدقهلية، بتكلفة 320 مليون جنيه، وسيتم الانتهاء من تنفيذ باقي الشبكات 6/2018، ويهدف المشروع لتنقية مياه الشرب وضخها في الشبكات لتدعيم مستوى خدمة مياه الشرب النقية بمركز منية النصر، ومشروع محطة مياه المحمودية، بمحافظة البحيرة، بتكلفة 220 مليون جنيه، ويهدف المشروع لتغذية وتدعيم خدمة مياه الشرب لمركز ومدينة المحمودية وقرى مركز دمنهور والرحمانية ورشيد وإدكو، ومشروع محطة مياه أبشادات – ملوي، بمحافظة المنيا، بتكلفة 105 ملايين جنيه، ويهدف المشروع لتوصيل مياه الشرب النقية لقرية أبشادات و9 قرى تابعة لها، ومشروع توسعات محطة مياه ههيا بطاقة 102/ 34 ألف م3/ يوم + خطوط حاملة بطول 46 كم، بمحافظة الشرقية، بتكلفة 320 مليون جنيه، ويهدف المشروع لخدمة المواطنين بمياه الشرب النقية، ومشروع توسعات محطة تنقية مياه غرب النفق بطاقة 35 ألف م3 / يوم، بمحافظة جنوب سيناء، بتكلفة 100 مليون جنيه، ويهدف المشروع لتدعيم مناطق (عيون موسى - راس سدر - أبو زنيمة - أبو رديس - سانت كاترين) بمياه الشرب.

وأضاف: تتضمن مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى أيضا: مشروع توسعات محطة مياه أسوان (جبل شيشة) بطاقة 86 ألف متر في اليوم بمحافظة أسوان، بتكلفة 120 مليون جنيه، ويهدف المشروع لرفع طاقة المحطة من 86 إلى 136 ألف متر في اليوم، لزيادة كميات المياه التى تغذى مدينة أسوان ومناطق أبو الريش والأعقاب لضعف المياه، ومشروع محطة تنقية مياه مدينة سوهاج الجديدة المرحلة الأولى بطاقة 35 ألف متر في اليوم، بمحافظة سوهاج، بتكلفة 180 مليون جنيه، لخدمة ما يزيد على 150 ألف نسمة، والمرحلة الأولى بمشروع محطة تنقية مياه الشرب بالقاهرة الجديدة بطاقة 500 ألف متر في اليوم، بمحافظة القاهرة، بتكلفة ملياري جنيه، بالإضافة إلى مشروع توسعات محطة معالجة نهطاي بطاقة 10 آلاف متر في اليوم، بمحافظة الغربية، بتكلفة 50 مليون جنيه، ويهدف المشروع لتوصيل خدمة الصرف الصحي لقرى الضبابشة والعايشة وكفر الديب، ومشروع محطة معالجة صرف صحي ميت غمر (محطة معالجة بطاقة 40 ألف متر في اليوم، محطة رفع رئيسية، محطتي رفع فرعيتين)، بمحافظة الدقهلية، بتكلفة 288 مليون جنيه، وسيتم تسليم باقي محطات الرفع 6/2018، ويهدف المشروع لتدعيم خدمة الصرف الصحي بمركز ميت غمر للحد من تلوث البيئة وانتشار الأمراض والحفاظ على المباني والمنشآت.

شاهد أيضا

وأشار الوزير إلى جاهزية مشروعي طرق بمحافظة مرسى مطروح للافتتاح، وهما: مشروع طرق غرب مطروح (برانى/السلوم) بطول 90 كم، وطرق تربط التجمعات البدوية بالطرق الرئيسية بالمنطقة لخدمة هذه التجمعات والمساهمة فى تنميتها، ومشروع وصلة أبو شروف (طريق مفرد بطول 40 كم وعرض 11م)، يربط طرق (سيوة / الواحات - سيوة / مطروح – الجارة / سيوة) خارج الكتلة السكانية بواحة سيوة، مما يسهم فى تقليل زمن الرحلة بين كل من الواحات البحرية ومطروح وواحة الجارة وسيوة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة انتهت من تنفيذ مدرسة النيل الدولية بمحور خدمات الحى الخامس بمدينة السادات، وجاهزة للافتتاح، ومشروع إنشاء 50 منزلاً بدويا، والطرق الداخلية بمدينة القنطرة شرق، بمحافظة الإسماعيلية لتسكين المواطنين بهذه المناطق ولدعم الاستقرار والتنمية، ومشروع التنمية المتكاملة لـ5 تجمعات بدوية (نسيلة – أم الخرز– الشيخ عواد – نسرين – أبو غراقد 3)، بشمال وجنوب سيناء وتشمل: (استصلاح أراض – صوبات زراعية – آبار للزراعة – مزارع سمكية – التغذية بالكهرباء وطبقا لاحتياجات هذه المناطق)، ومشروع شبكة توزيع مياه الشرب وخزان أرضى ومحطة رفع بالشلاتين، بمحافظة البحر الأحمر، ومشروع إنشاء مزرعة نموذجية على مساحة 100 فدان بمنطقة وادي كركر (فواكه ونخيل مثمر و165 صوبة زراعية)، بمحافظة أسوان، لتكون سلة غذاء للمنطقة، وتوفر فرص عمل للأهالى وتحقق الاكتفاء الذاتى للسكان.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، تحية إعزاز وتقدير لرجال قواتنا المسلحة، الذين صنعوا النصر فى هذا اليوم الخالد، كما هنأ جموع المصريين بمناسبة احتفالات نصر أكتوبر العظيم.