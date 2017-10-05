إحالة 39 موظفا للتحقيق في المنيا

المنيا - ريمون الراوي:

أحالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، 39 موظفًا بحي غرب المدينة، ومقر الحملة الميكانيكية للإدارة العامة للشئون القانونية للتحقيق معهم، نتيجة تغيبهم عن العمل دون عذر وإهمالهم وتقصيرهم في أداء واجبهم الوظيفي وتراخيهم في خروج المعدات والآلات الخاصة بأعمال النظافة وعدم اكتراثهم بأهمية العمل المكلفين به.

قال محمد سيد، رئيس مركز ومدينة المنيا، إن القرار جاء بناء على التقرير الذي أعدته لجنة الانضباط الدورية أثناء مرورهم على عدد من الوحدات المحلية التابعة للمركز لمتابعة سير العمل والوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين حيث رصد التقرير غياب 35 موظفًا بحي غرب المدينة، دون عذر وإهمال وتقصير ثلاثة سائقين ومسئول الحملة الميكانيكية في أداء عملهم وعليه تم تحويلهم للتحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وأضاف رئيس المركز، أن هناك دوريات تفتيشية مستمرة على الوحدات المحلية من أجل تحقيق الانضباط داخل المصالح الحكومية والإدارات الخدمية والوحدات المحلية وتقديم خدمات تليق بالمواطن وتحقيقاً لمصلحته في المقام الأول.

وتمكنت الوحدة المحلية من إزالة 14 حالة تعد على الأرض الزراعية بقرية بني أحمد الغربية بمساحة 13 قيراطًا، كما تم الانتهاء من تركيب عددًا من أعمدة الإنارة على الطريق العام داخل القرية وعمل صيانة شاملة للكشافات على طريق مصر أسوان الزراعي، تيسيرًا على المارة من المركبات والمواطنين ومنعاً لوقوع حوادث الطريق نتيجة سوء الإضاءة.