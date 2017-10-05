"سكاتة الأطفال" حتى الخامسة خطأ كبير ترتكبه الأم
"سكاتة الأطفال" حتى الخامسة خطأ كبير ترتكبه الأم
01:00 م الخميس 05 أكتوبر 2017
"سكاتة الأطفال" حتى الخامسة خطأ كبير ترتكبه الأم
أ ش أ-
شرحت عالمة النفس الفرنسية، نيكول فابر، في كتابها الجديد "الخوف من السهو" الذى صدر مؤخرا في المكتبات الفرنسية ، أن الأم عليها الدور الكبير في محاولة تخليص طفلها عند بلوغه عامه الثانى من استخدام "السكاتة " أو "مصاصة الطفل المطاطية" ، وذلك عن طريق محاولة شغله باللعب مع الآخرين ومع بعض الحيوانات الأليفة مثل القطة أو الكلب .
وأوضحت العالمة أن مصاصة الطفل المطاطية، تمثل للطفل ثدى الأم الذى يعطيه الأمان والتعايش والتفاهم مع الآخرين، فكلما شعر بالتعب أو الضغط يلجأ إليها ولا يحاول أن يجد البديل ، لذلك يجب مصارحته بانه لم يعد رضيعا صغيرا وأنه في حاجة إلى فمه حتى يستطيع التحدث مع الآخرين لانها تمنعه من الكلام .
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