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"سكاتة الأطفال" حتى الخامسة خطأ كبير ترتكبه الأم

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مصراوي Masrawy

"سكاتة الأطفال" حتى الخامسة خطأ كبير ترتكبه الأم

01:00 م الخميس 05 أكتوبر 2017

"سكاتة الأطفال" حتى الخامسة خطأ كبير ترتكبه الأم

أ ش أ-

شرحت عالمة النفس الفرنسية، نيكول فابر، في كتابها الجديد "الخوف من السهو" الذى صدر مؤخرا في المكتبات الفرنسية ، أن الأم عليها الدور الكبير في محاولة تخليص طفلها عند بلوغه عامه الثانى من استخدام "السكاتة " أو "مصاصة الطفل المطاطية" ، وذلك عن طريق محاولة شغله باللعب مع الآخرين ومع بعض الحيوانات الأليفة مثل القطة أو الكلب .

وأوضحت العالمة أن مصاصة الطفل المطاطية، تمثل للطفل ثدى الأم الذى يعطيه الأمان والتعايش والتفاهم مع الآخرين، فكلما شعر بالتعب أو الضغط يلجأ إليها ولا يحاول أن يجد البديل ، لذلك يجب مصارحته بانه لم يعد رضيعا صغيرا وأنه في حاجة إلى فمه حتى يستطيع التحدث مع الآخرين لانها تمنعه من الكلام .

هذا المحتوى من

Asha

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مصراوي Masrawy

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