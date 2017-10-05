الداخلية: ضبط 20 طربة حشيش و11 بندقية بحوزة ٥ أشخاص بالجيزة والقليوبية

كتب - علاء عمران:

تمكن قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، برئاسة اللواء أحمد عمر، مساعد وزير الداخلية لقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بالتعاون مع مديرية أمن الجيزة والقليوبية من ضبط 2 كيلو جرام لمخدر الحشيش وعدد من الأسلحة النارية والذخيرة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان لها -حصل مصراوي على نسخة منه - اليوم الخميس، إنه الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة تمكنت من ضبط "محمد.ر"، 24 سنة، وسبق اتهامه في 3 قضايا متنوعة، و"أمير.ر"، 28 سنة، عامل، مقيمان بمحافظة القليوبية، وضُبط بحوزتهما "11 بندقية خرطوش، و455 طلقة خرطوش".

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للأسلحة النارية والذخائر بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة.

وأضاف البيان، أنه تم ضبط "ثلاثة أشخاص" أثناء تواجدهم بدائرة قسم شرطة الطالبية بمحافظة الجيزة وبحوزتهم "20 طربة لمخدر الحشيش وزنت 2 كيلو جرام".

جاء ذلك في إطار جهود أجهزة البحث الجنائي بوزارة الداخلية لضبط الجريمة بشتى صورها خاصة مرتكبي جرائم تجارة المواد المخدرة وحائزي الأسلحة النارية غير المرخصة.