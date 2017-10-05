روائي بريطاني يفوز بجائزة نوبل في الآداب

القاهرة (مصراوي)

فاز الروائي البريطاني المولود في اليابان، كازو إيشيغورو، الخميس، بجائزة نوبل في الآداب عن روايته "بقايا اليوم"، حسبما أفادت وكالة رويترز للأنباء.