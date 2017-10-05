روائي بريطاني يفوز بجائزة نوبل في الآداب
روائي بريطاني يفوز بجائزة نوبل في الآداب
01:15 م الخميس 05 أكتوبر 2017
القاهرة (مصراوي)
فاز الروائي البريطاني المولود في اليابان، كازو إيشيغورو، الخميس، بجائزة نوبل في الآداب عن روايته "بقايا اليوم"، حسبما أفادت وكالة رويترز للأنباء.
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