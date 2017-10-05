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روائي بريطاني يفوز بجائزة نوبل في الآداب

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مصراوي Masrawy

روائي بريطاني يفوز بجائزة نوبل في الآداب

01:15 م الخميس 05 أكتوبر 2017

روائي بريطاني يفوز بجائزة نوبل في الآداب

القاهرة (مصراوي)
فاز الروائي البريطاني المولود في اليابان، كازو إيشيغورو، الخميس، بجائزة نوبل في الآداب عن روايته "بقايا اليوم"، حسبما أفادت وكالة رويترز للأنباء.

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