«التحرير» تكشف حصة تذاكر أعضاء «الجبلاية» لموقعة الكونغو

التحرير

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كشف مصدر باتحاد الكرة، عن حصة التذاكر التي حصل عليها كل عضو بمجلس الجبلاية، والخاصة بمباراة المنتخب الوطني والكونغو يوم الأحد المقبل، لحساب الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

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وقال المصدر لـ«التحرير»، اليوم الخميس، إن كل عضو في مجلس الإدارة حصل على 300 تذكرة، فيما اضطر كرم كردي وسيف زاهر لشراء تذاكر إضافية.

ويواجه حازم إمام عضو المجلس أزمة كبرى في التذاكر بعدما حصل سيف زاهر على حصته وأقنعه بأنه سيقوم بتوزيعها على الأندية.

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كما علمت «التحرير»، أن هناك أزمة نشبت بين أحمد مجاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، وإيهاب لهيطة مدير المنتخب الوطني، بسبب التذاكر.

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وطلب مجاهد من لهيطة، الحصول على جزء من حصة لاعبي المنتخب والجهاز الفني من التذاكر، وهو ما رفضه مدير المنتخب، ويسعى بعض الوسطاء لإنهاء الخلاف بين الطرفين.

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وكان المنتخب الوطني عزز آماله في التأهل لكأس العالم للمرة الأولى منذ (28 عامًا)، عقب فوزه الثمين (1-0)، على ضيفه منتخب أوغندا في الجولة الرابعة.

واستعاد الفراعنة صدارة المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى تسع نقاط، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه منتخب أوغندا، في حين احتل منتخب غانا المركز الثالث برصيد خمس نقاط.

ويحتاج أحفاد الفراعنة إلى الفوز في مباراة الكونغو، إضافة إلى تعثر أوغندا أمام غانا في نفس الجولة، حتى يضمن الصعود إلى المونديال بشكل رسمي.