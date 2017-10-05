كوبر يحذر لاعبيه من «التهاون» أمام الكونغو

التحرير

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كشف مصدر داخل الجهاز الفني للمنتخب الوطني، أن الأرجنتيني هيكتور كوبر، المدير الفني للفراعنة، حذر لاعبيه من خطورة الكونغو، وطالبهم بعدم الاستهانة بها.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ«التحرير»، اليوم الخميس، إن كوبر أكد على اللاعبين بضرورة اللعب بجدية، موضحًا لهم أن الكونغو قدمت مباراة كبيرة جدًا أمام غانا في الجولة الرابعة لتصفيات كأس العالم، رغم خسارتها الكبيرة بنتيجة 5/1، حيث حققت نسبة استحواذ بلغت 51% وأهدرت عدة فرص.

وأضاف كوبر، للاعبيه أن الكونغو اعتمدت على الاستحواذ على الكرة وتبادل التمريرات الكثيرة معتمدة على تبادل المراكز بين لاعبي الخط الهجومي.

وتتجه أعين عشاق كرة القدم إلى ملعب «برج العرب» بالإسكندرية، في السابعة مساء الأحد المقبل؛ لمتابعة معركة أصحاب الأرض المنتخب الوطني، وضيفه الكونغو، لحساب الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

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وكان المنتخب الوطني عزز آماله في التأهل لكأس العالم للمرة الأولى منذ (28 عامًا)، عقب فوزه الثمين (1-0)، على ضيفه منتخب أوغندا في الجولة الرابعة.

واستعاد الفراعنة صدارة المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى تسع نقاط، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه منتخب أوغندا، في حين احتل منتخب غانا المركز الثالث برصيد خمس نقاط.

ويحتاج أحفاد الفراعنة إلى الفوز في مباراة الكونغو، إضافة إلى تعثر أوغندا أمام غانا في نفس الجولة، حتى يضمن الصعود إلى المونديال بشكل رسمي.