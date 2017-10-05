«التحرير» تكشف أخطر 3 لاعبين في الكونغو.. وتحذيرات «كوبر»

التحرير

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أكد أحد أعضاء جهاز المنتخب، أن هناك 3 لاعبين يمثلون مصدر الخطورة في الكونغو قبل مواجهة الأحد المقبل، على ملعب «برج العرب» في الجولة الخامسة لتصفيات كأس العالم.

وقال في تصريحات لـ«التحرير»، إن اللاعبين هم (سيزير جاندزي - فيريبوري دورييه - ثييفي بيفوما)، موضحًا أن الأول هو محور الآداء في بناء الهجمة للكونغو، وهو أقرب إلى ما يقدمه عبدالله السعيد مع الأهلي والمنتخب، كما أن دورييه يجيد اللعب كمهاجم صريح أو متحرك وجناح أيمن، أما اللاعب الثالث بيفوما، فيجيد اللعب في كل مراكز الهجوم.

وعلمت «التحرير»، أن الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني للفراعنة، شرح مميزات منتخب الكونغو للاعبي الفراعنة قبل الجولة الخامسة لتصفيات كأس العالم.

وأكد كوبر للاعبيه، أن الكونغو تعتمد على لاعبي الارتكاز في بناء الهجمات، من خلال قدرة سيزير جاندزي على إرسال تمريرات قصيرة وتحديدًا للاعب دورييه.

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وأوضح كوبر للاعبيه أن الكونغو تعتمد على مواجهة المنافس من منتصف الملعب، وتطبيق الضغط المتوسط بتضييق المساحات ويحاول تكوين كثافة عددية من خلال تراجع الأطراف.

وكان المنتخب الوطني عزز آماله في التأهل لكأس العالم للمرة الأولى منذ (28 عامًا)، عقب فوزه الثمين (1-0)، على ضيفه منتخب أوغندا في الجولة الرابعة.

واستعاد الفراعنة صدارة المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى تسع نقاط، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه منتخب أوغندا، في حين احتل منتخب غانا المركز الثالث برصيد خمس نقاط.

ويحتاج أحفاد الفراعنة إلى الفوز في مباراة الكونغو، إضافة إلى تعثر أوغندا أمام غانا في نفس الجولة، حتى يضمن الصعود إلى المونديال بشكل رسمي.