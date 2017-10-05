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عكس التيار.. ماذا سيحدث إذا خسرت مصر من الكونغو؟

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عكس التيار.. ماذا سيحدث إذا خسرت مصر من الكونغو؟ عكس التيار.. ماذا سيحدث إذا خسرت مصر من الكونغو؟

التحرير

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كتب - عبد الرحمن مصطفى:

تتجه أعين عشاق كرة القدم إلى ملعب «برج العرب» بالإسكندرية، في السابعة مساء الأحد المقبل؛ لمتابعة معركة أصحاب الأرض الوطني، وضيفه الكونغو، لحساب الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

 

وتشهد المباراة حضور 70 ألف مشجع، حيث يسعى منتخبنا الوطني للفوز على الضيوف، من أجل حجز تأشيرة ، بعد غياب دام أكثر من 27 عامًا، عن المونديال.

ويحتاج المنتخب الوطني للفوز على الكونغو، مع خسارة أوغندا من غانا، في نفس الجولة، ليصعد الفراعنة لمونديال روسيا رسميًا، دون الانتظار للجولة الأخيرة، التي ستكون تحصيل حاصل.

ويبدو أن المباراة ليست سهلة، خاصة وأنها ستكون فاصلة وحاسمة في مشوار المنتخب الوطني نحو المونديال، وهو يضع عبأ كبيرًا على اللاعبين، وضغوط طوال اللقاء من أجل الفوز.

وعلى عكس التيار، هناك عدة احتمالات من المتوقع حدوثها في حالة خسارة المنتخب من الكونغو، ترصدها لكم «التحرير» في السطور التالية..

رحيل

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يبدو أن أو سيناريو سيتحقق في حالة خسارة من الكونغو، هو إقالة الأرجنتيني هيكتور كوبر، خاصة وأنه سيكون فشل بنسبة كبيرة في التأهل لمونديال روسيا، لا سيما وأنه سيخرج في الجولة الأخيرة لمواجهة غانا، بينما أوغندا ستكون في مواجهة سهلة أمام الكونغو التي ودعت المنافسة مبكرًا.

استقالة اتحاد الكرة

ربما يكون سيناريو آخر متوقع حدوثه في حالة فقدان بطاقة التأهل لمونديال روسيا، هو تقدم مجلس الاتحاد بالاستقالة من مناصبهم، خاصة وأنهم سيكونوا سببًا في ضياع حلم التأهل للمونديال، فضلًا عن أن الجمهور سيشن هجومًا حادًا عليهم، لا سيما بعد الأزمة التي جرت مؤخرًا بشأن اختفاء تذاكر المباراة.

اعتزال عدد من اللاعبين

خسارة مصر من الكونغو ستعقد حسابات تأهل الفراعنة بنسبة كبيرة، حيث أن الفشل في الصعود للمونديال، سيترتب عليه اعتزال عددًا ليس بالقليل من نجوم المنتخب، على رأسهم القائد عصام الحضري، لا سيما وأن اللعب في مونديال روسيا حلمًا لكل لاعب داخل المستطيل الأخضر.

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التحرير

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