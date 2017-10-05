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عبد الله السعيد يخضع لأشعة جديدة

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عبد الله السعيد يخضع لأشعة جديدة عبد الله السعيد يخضع لأشعة جديدة

التحرير

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قرر محمد أبو العلا، طبيب منتخب ، خضوع عبد الله السعيد، لاعب الفراعنة لأشعة جديدة ظهر اليوم الخميس، من أجل الاطمئنان على حالته.

ويرغب أبو العلا في الوقوف على مدى تعافى السعيد من إصابته بشد في العضلة الخلفية والتي تعرض لها في لقاء النجم الساحلي بنصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وتتجه أعين عشاق كرة القدم إلى ملعب «برج العرب» بالإسكندرية، في السابعة مساء الأحد المقبل؛ لمتابعة معركة أصحاب الأرض الوطني، وضيفه الكونغو، لحساب الجولة الخامسة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

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وكان المنتخب الوطني عزز آماله في التأهل لكأس العالم للمرة الأولى منذ (28 عامًا)، عقب فوزه الثمين (1-0)، على ضيفه منتخب أوغندا في الجولة الرابعة. 

واستعاد الفراعنة صدارة المجموعة، بعدما رفع رصيده إلى تسع نقاط، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه منتخب أوغندا، في حين احتل منتخب غانا المركز الثالث برصيد خمس نقاط.

ويحتاج أحفاد الفراعنة إلى الفوز في مباراة الكونغو، إضافة إلى تعثر أوغندا أمام غانا في نفس الجولة، حتى يضمن الصعود إلى المونديال بشكل رسمي.

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التحرير

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