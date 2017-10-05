وزير السياحة :اعتماد بابا الفاتيكان لرحلة العائلة المقدسة إلى مصر " بشرة خير"

كتب– محمود رمزى:

وصف يحيى راشد، وزير السياحة، مباركة البابا فرانسيس بابا الفاتيكان مسار العائلة المقدسة كمقصد لرحلات الحج المسيحي إلى مصر بـ "بشرة خير" فى سوق السياحة الدينية و التى ستشهد انتعاشة فى القترة المقبلة

وقال " راشد"، فى تصريح لـ" مصراوى"، أن القرار جاء بعد جهد دبلوماسي متميز من الرئيس عبد الفتاح السيسى فى جولاته الخارجية ونجاحه فى صناعة حلفاء واقامة علاقات على أعلى مستوى مع زعماء وقادة دول العالم ، مؤكدا على أن اعتماد رحلة العائلة المقدسة الى مصر يعكس الصورة الحقيقية لمصر لدى بابا الفاتيكان الذى أعرب عن احترامه لبابا تواضروس الثانى، وشيخ الازهر الدكتور احمد الطيب وقال لى :" انا احترمهم كثيرا ".

ولفت وزير السياحة، إلى أن قرار بابا الفاتيكان ، يعكس أهمية رحلة العائلة المقدسة فى مصر واعتبرها مقصد سياحى وارض محبة وسلام، مما يعود بالنفع على السياحة المصرية.

كان يحيى راشد وزير السياحة، شارك صباح أمس، على رأس وفد مصرى رسمى رفيع المستوى فى القداس الذى أقامه البابا فرانسيس بابا الفاتيكان، والذى بارك خلاله أيقونة رحلة العائلة المقدسة فى مصر

وألقى البابا فرانسيس كلمة للحاضرين الناطقين باللغة العربية رحب خلالها بالحضور وخاصة بالوفد المصرى المشارك فى حضور القداس لمباركة الأيقونة الخاصة برحلة العائلة المقدسة التى قدمت إلى أرض مصر، فرارامن بطش الملك هيرودس