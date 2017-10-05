ننشر أول صور لمركز المؤتمرات والمعارض الجديد بالقاهرة الجديدة

كتب- مصطفى المنشاوي:

أعلن اللواء محسن عبد النبى مدير إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة إنه سيتم إفتتاح مركز المؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس والذي يعد منارة ثقافية وابداعية وإضافة قوية لسياحة المؤتمرات والمعارض الدولية حيث تم تأسيس شركة وطنية لإدارة هذا الصرح العملاق.

وأشار مدير إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة إلى أنه تم انشاء المركز الجديد طبقا لأحدث وسائل التكنولوجيا فى العالم، إضافة إلى ربطها مباشرة بوحدات البث المباشر بالتلفزيون المصرى بواسطة كابلات إلى جانب وسائل الاتصال اللاسلكية وكذلك وحدة ربط مع مدينة الإنتاج الإعلامى.

وأوضح مدير إدارة الشئون المعنوية، أن مركز المؤتمرات الذى أقيم بجوار مسجد المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة يتضمن على عدد كبير من القاعات متعددة الأغراض والتى صممت وفق احدث التصميمات فى العالم وساحات العرض المكشوف المزودة بأحدث وسائل الإعلان والإضاءة.

وأكد أن القاعة الرئيسية تبلغ سعتها قرابة ١٦٧٠ فرد إضافة إلى قاعة سينما 3d واقامة معرض لجمعية المحاربين القدماء على هامش الإفتتاح، مضيفًا أنه تم تصميم القاعة ومركز المؤتمرات الدولية على استيعاب المعارض الدولية التى تحتاج إلى مساحات ضخمة مثل معارض الأسلحة والطيران، مضيفا أنه تم التعاقد بالفعل مع شركة عالمية لإقامة معرض دولى للسلاح فى العام القادم.