أخبار عاجلة

بالصور.. تسكين ١٧ أسرة من متضرري "حريق العجمي" بمعسكر الإيواء -
أمم إفريقيا للطائرة - طائرة مصر تسعى لعبور رواندا ومواصلة التحليق نحو المونديال -
أمم إفريقيا للطائرة - أجواء ماقبل مباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة -
"الأعلى للأزهر" يقرر إنشاء كليتين للعلاج الطبيعي ورياض الأطفال -
الخارجية تؤكد متابعة قضية مقتل مواطن مصري في تركيا -
إصابة 3 أشخاص في حريق شقة بالشيخ زايد -
"محمود" يتحدي اعاقته بفيلم ميكر للصم والبكم -
ستاد مصر - التحليل الفنى والتكتيكى لمباراة سموحة وطلائع الجيش -
تيلرسون: على العراق الوقوف في وجه النفوذ الإيراني -
الجيش العراقي يسيطر على المثلث الحدودي العراقي التركي السوري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

ننشر أول صور لمركز المؤتمرات والمعارض الجديد بالقاهرة الجديدة

Google+ Print

مصراوي Masrawy

ننشر أول صور لمركز المؤتمرات والمعارض الجديد بالقاهرة الجديدة

12:55 م الخميس 05 أكتوبر 2017

  • عرض 12 صورة

    ecf084efe1.jpg

  • عرض 12 صورة

    ecaf62d4fa.jpg

  • عرض 12 صورة

    3acb8fcbec.jpg

  • عرض 12 صورة

    088780966c.jpg

  • عرض 12 صورة

    d97f88f29c.jpg

  • عرض 12 صورة

    c4a9cb61ae.jpg

  • عرض 12 صورة

    9231a9fc5d.jpg

  • عرض 12 صورة

    152009e912.jpg

  • عرض 12 صورة

    c16c9cd3b5.jpg

  • عرض 12 صورة

    8e19a389fd.jpg

  • عرض 12 صورة

    dc31435b83.jpg

  • عرض 12 صورة

    0854938640.jpg

إعادة الألبوم

بالصور.. الإنتاج الحربي تكرم الفنانين الذين جسدوا حرب أكتوبر

الألبوم التالى

بالصور.. الإنتاج الحربي تكرم الفنانين الذين جسدوا حرب أكتوبر

كتب- مصطفى المنشاوي:

أعلن اللواء محسن عبد النبى مدير إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة إنه سيتم إفتتاح مركز المؤتمرات والمعارض الدولية بالتجمع الخامس والذي يعد منارة ثقافية وابداعية وإضافة قوية لسياحة المؤتمرات والمعارض الدولية حيث تم تأسيس شركة وطنية لإدارة هذا الصرح العملاق.

وأشار مدير إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة إلى أنه تم انشاء المركز الجديد طبقا لأحدث وسائل التكنولوجيا فى العالم، إضافة إلى ربطها مباشرة بوحدات البث المباشر بالتلفزيون المصرى بواسطة كابلات إلى جانب وسائل الاتصال اللاسلكية وكذلك وحدة ربط مع مدينة الإنتاج الإعلامى.

وأوضح مدير إدارة الشئون المعنوية، أن مركز المؤتمرات الذى أقيم بجوار مسجد المشير طنطاوي بالقاهرة الجديدة يتضمن على عدد كبير من القاعات متعددة الأغراض والتى صممت وفق احدث التصميمات فى العالم وساحات العرض المكشوف المزودة بأحدث وسائل الإعلان والإضاءة.

وأكد أن القاعة الرئيسية تبلغ سعتها قرابة ١٦٧٠ فرد إضافة إلى قاعة سينما 3d واقامة معرض لجمعية المحاربين القدماء على هامش الإفتتاح، مضيفًا أنه تم تصميم القاعة ومركز المؤتمرات الدولية على استيعاب المعارض الدولية التى تحتاج إلى مساحات ضخمة مثل معارض الأسلحة والطيران، مضيفا أنه تم التعاقد بالفعل مع شركة عالمية لإقامة معرض دولى للسلاح فى العام القادم.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • لأول مرة.. القوات المسلحة تدرس إنتاج 3 أفلام سينمائية عن حرب أكتوبر

    أخبار

  • غدا.. انطلاق مسابقة القوات المسلحة على الإذاعة المصرية

    أخبار

  • بالصور.. بدء أعمال تنفيذ المرحلة الثالثة من "​دار " قبل طرحها بأشهر

    أخبار

  • ​بدء تسليم أراضي "بيت الوطن" للمصريين بالخارج بالقاهرة الجديدة

    أخبار

إعلان

6ed536b2d2.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أمم إفريقيا للطائرة - طائرة مصر تسعى لعبور رواندا ومواصلة التحليق نحو المونديال

أمم إفريقيا للطائرة - طائرة مصر تسعى لعبور رواندا ومواصلة التحليق نحو المونديال

أمم إفريقيا للطائرة - أجواء ماقبل مباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - أجواء ماقبل مباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

الخارجية تؤكد متابعة قضية مقتل مواطن مصري في تركيا

الخارجية تؤكد متابعة قضية مقتل مواطن مصري في تركيا

ستاد مصر - التحليل الفنى والتكتيكى لمباراة سموحة وطلائع الجيش

ستاد مصر - التحليل الفنى والتكتيكى لمباراة سموحة وطلائع الجيش