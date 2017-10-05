أشرف حاتم: تطبيق النظام الجديد لكليات الطب تدريجياً حتى عام 2020

كتب- محمد قاسم:

قال الدكتور أشرف حاتم، مستشار الجامعة الأمريكية في القاهرة، والأمين السابق للمجلس الأعلى للجامعات، إن مقترح تعديل لائحة نظام الدراسة بكليات الطب تم إقراراه رسمياً بموافقة مجلس الوزراء أمس، لافتًا إلى أن المقترح يتضمن تعديل مادة باللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات وليس قانونا لا يحتاج للعرض على مجلس النواب.

وأوضح حاتم، في تصريح لمصراوي، أن النظام المطبق على كليات الطب قديم يعود إلى الستينات والسبعينات من القرن الماضي، لكن النظام الجديد تكاملياً، وأن الاختلاف الثانى يتمثل فى دخول الطلاب إلى المستشفى مبكرا للتدريب "السنة الأولى أو الثانية على الأكثر"، وبعد 5 سنوات الدراسة هناك عامين تدريب ليكتسب الطالب المهارات الكافية حول العالم.

وأشار إلى أن النظام يتيح لكليات الطب المصرية الاعتماد من الاتحاد العالمي لكليات الطب، الذي بدوره يتيح للخريجين أن يعملوا في أي مكان في العالم ومعترف بهم، ويدفع بكليات الطب المصرية وعددهم 24 كلية طب حكومية وخاصة نحو التصنيفات الدولية.

ولفت إلى أن المجلس الأعلى للجامعات وضع خطة لتطبيق النظام الجديد على أن تطبقه كافة الكليات بحلول عام 2020، موضحًا أن تعديل نظام الدراسة بكليات الطب يتطلب تعديلا جوهريا فى المناهج المعمول بها فى كليات الطب.

واستطرد أن المجلس جهز لائحة استرشادية تسمح لكليات الطب التي تنتهي من تعديل المناهج أن تشرع في تطيبقه على أن تنتهي كافة كليات الطب الـ24 في تطبيقه بحلول عام 2020.

كان مجلس الوزراء، وافق على مقترح لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات، بشأن تعديل نص المادة 154 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، والخاص بمدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس في الطب والجراحة لتكون خمس سنوات دراسية بنظام الساعات المعتمدة.

وجاء بالقرار أن تزيد سنوات التدريب الإكلينكي إلى سنتين. واشترط مشروع القانون أن يكون هناك امتحان عام كشرط لمزاولة مهنة الطب فى مصر، تقوم به هيئة التدريب الإلزامي التي صدر بها قرار مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2016 مؤكدًا أن ذلك من منطلق الحرص على الإعداد الجيد للكوادر المؤهلة وتطوير منظومة التعليم الطبي بالجامعات المصرية.

وفي يونيو الماضي، اعتمد المجلس الأعلى للجامعات نظام جديد لكليات الطب يحدد أن تقتصر الدراسة بالكليات على 5 سنوات وسنتين للامتياز، بجانب التدريب الإكلينيكي، الذي من المقرر أن يبدأ من السنة الثانية، بالإضافة إلى امتحان وطني موحد لخريجي كليات الطب.