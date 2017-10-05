أبرز المناطق التي استعادتها العراق من داعش (خريطة تفاعلية)

المناطق التي استعادتها العراق من داعش

كتب – محمد مكاوي:

أعلنت القوات العراقية، الخميس، استعادة مركز قضاء الحويجة بشكل كامل، من يد مسلحي تنظيم داعش لتقترب أكثر من إعلان العراق بلا داعش بعد نحو أربع سنوات على محاربة الإرهاب.

ونجحت القوات العراقية من قبل في استعادة عددا من المدن والمراكز الكبرى التي كانت بيد داعش مثل الفلوجة والرمادي وتكريت والموصل.

وكان داعش يسيطر على أكثر من ثلث العراق فضلا عن مساحات شاسعة في سوريا المجاورة.

وفيما يلي خريطة تفاعلية توضح أبرز المناطق التي تمكنت القوات العراقية استعادتها من تنظيم داعش بدعم جوي من تحالف تقوده الولايات المتحدة.

شاهد الخريطة