إغلاق مسجد ومركز لصلاة المسلمين في فرنسا

باريس (أ ف ب)

اغلقت السلطات الفرنسية مسجدا ومكانا لصلاة المسلمين في ضاحية باريس بسبب "خطب متطرفة" و"اشادة بالإرهاب"، حسبما ذكرت مصادر متطابقة الأربعاء.

وبموجب قرار صدر الاثنين عن الادارة المحلية، اغلق مسجد ديزاند الصغير في سارتروفيل (شمال غرب باريس) "المكان المرجعي المؤثر للتيار السلفي والذي يشكل بالاحاديث التي تجري فيه ومرتاديه وتأثيره على المسلمين المحليين، تهديدا خطيرا للأمن والنظام العام".

ووصفت السلطة المحلية المسجد بانه "بؤرة قديمة للإسلام الراديكالي"، مؤكدة ان "بعض المصلين فيه في 2013 من الذين توجهوا الى سوريا ودول اخرى لممارسة العمل الدعوي المتطرف، اتهموا وسجنوا بعد ادانتهم بالاشتراك مع اشرار بهدف الاعداد لأعمال ارهابية".

ونفى سعيد جلب رئيس الجمعية الثقافية لمسلمي سارتروفيل بشكل قاطع هذه الحجج. وقال لوكالة فرانس برس "صدمنا بذلك".

وفي فونتوني-او-روز بجنوب غرب باريس، ادى قرار للسلطة المحلية الى اغلاق قاعة للصلاة في حي بارادي بسبب "اشادة بالإرهاب".

وتأخذ السلطات على مكان الصلاة هذا السماح بتصريحات "تشكل تحريضا على الكراهية والعنف" في داخله في 08 و15 سبتمبر الماضي.

ويفترض ان تنتهي حالة الطوارئ التي فرضت بعد اعتداءات 13 نوفمبر 2015 ومددت ست مرات، في الاول من نوفمبر المقبل.

وفي اطار حالة الطوارئ اغلق 17 مركزا آخر للعبادة للمسلمين بموجب قرارات ادارية. وما زالت تسعة من هذه المراكز مغلقة في نهاية سبتمبر.