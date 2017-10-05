ألمانيا تسعى للمحافظة على رقم عمره 83 عامًا أمام أيرلندا الشمالية

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يكفي المنتخب الألماني، التعادل فقط مع منتخب أيرلندا الشمالية، للتأهل رسميًا لكأس العالم 2018، ويحافظ على سجله خاليًا من الهزائم في المباريات التي تقام خارج أرضه طوال تاريخ مشاركاته في التصفيات على مدى 83 عامًا.

ولم يتمكن أي منتخب استضاف نظيره الألماني، من التغلب عليه في 46 محاولة منذ عام 1934.

وإذا فشل منتخب أيرلندا الشمالية في تحقيق الفوز اليوم الخميس، فإن الرقم القياسي سيظل قائما على الأقل حتى بداية تصفيات مونديال 2022.

ولم يتلق منتخب أيرلندا الشمالية، الذي يدربه مايكل أونيل، أي أهداف أخرى في السبع مباريات الأخرى، ليحجز المقعد الثاني في المجموعة، ويضمن الحصول على فرصة للعب في الدور الفاصل.

وأبدى أونيل سعادته بعودة مدافعه المخضرم جاريث ماكاولي، بينما تضاعفت مشاكل المنتخب الألماني في خط الهجوم قبيل لقائه ايرلندا الشمالية، مع الإعلان الإثنين الماضي، عن غياب المهاجم تيمو فيرنر عن تشكيلة أبطال العالم 2014.

وحقق المنتخب الألماني 8 انتصارات متتالية في التصفيات الأوروبية، ويحتاج إلى نقطة من لقائه مع مضيفته أيرلندا الشمالية في بلفاست اليوم، لضمان بلوغه المونديال الروسي السنة المقبلة.

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ومع إعلان غياب فيرنر صاحب الـ21 عامًا، سيجد المدرب يواكيم لوف نفسه مفتقدا عنصرين أساسيين في خط الهجوم، نظرا لابتعاد المهاجم الآخر ماريو جوميز بسبب الإصابة أيضًا، وتعرض جوميز صاحب الـ32 عامًا، لالتواء في الكاحل الشهر الماضي، بينما سيغيب فيرنر لاعب نادي لايبزيج، بسبب مشاكل في الرقبة والعمود الفقري.

ويغيب عن ألمانيا كذلك قائدها وحارس مرماها، نجم بايرن ميونيخ مانويل نوير الذي يتوقع ان يغيب عن التشكيلة حتى يناير، إلى حين تعافيه من كسر في القدم.

وفي خط الوسط، يفتقد أبطال العالم الثلاثي مسعود أوزيل، سامي خضيرة وماريو جوتزه، بينما يتوقع ان يعود قلب دفاع بايرن جيروم بواتنج الى تشكيلة المنتخب للمرة الأولى منذ أكثر من عام.

لكن يواكيم لوف لديه وفرة في المواهب، وحث لاعبيه على مواصلة مشوار التصفيات بتحقيق العلامة الكاملة بالفوز بالمباريات الـ10.

ويرجح أن يواجه المنتخب الالماني مهمة صعبة في بلفاست، حيث لم يتلق مرمى المنتخب الأيرلندي الشمالي أي هدف حتى الآن في أربع مباريات ضمن تصفيات كأس العالم خاضها على أرضه.