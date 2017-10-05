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إزالة حالة تعد على 3 آلاف متر في دمياط

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مصراوي Masrawy

إزالة حالة تعد على 3 آلاف متر في دمياط

12:58 م الخميس 05 أكتوبر 2017

إزالة حالة تعد على 3 آلاف متر في دمياط

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

دمياط – محمد إبراهيم:

شنّت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر البطيخ بمحافظة دمياط، برئاسة محمود المرسي، حملة موسعة اليوم الخميس لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ونجحت في إزالة حالة لتعد على قطعة أرض زراعية في المهد في نطاق الوحدة المحلية بقرية أم الرضا التابعة للمركز على مساحة 3 آلاف متر، إذ حاول المعتدون إنشاء سور خشبي على الأرض، وجرى تحرير مخالفة والتنبيه عليهم بعد تكرار الواقعة وإعادة الأرض الزراعية لطبيعتها.

في سياق متصل، واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور برئاسة اللواء ياسر حفناوي حملتها على المقاهي ومعارض الأثاث ومخازن الأخشاب لإزالة الأخشاب في قريتي ميت الشيوخ والحوراني في حضور قوات من الشرطة، وجرى تحرير 12 محضرًا للمخالفين للعرض على النيابة.

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