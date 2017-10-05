بالصور.. افتتاح 10 مصانع للشباب بالمنطقة الصناعية في بورسعيد

بورسعيد - طارق الرفاعي:

افتتح اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، 10 مصانع ضمن 58 مصنع بالمنطقة الصناعية جنوب محافظة بورسعيد مؤجرة لـ128 شابًا، في إطار احتفالات المحافظة بذكرى انتصار السادس من أكتوبر.

وقال "الغضبان"، في تصريحات صحفية على هامش افتتاحه المصانع، إنه تم تخصيص 58 مصنعًا للشباب بالمنطقة الصناعية جنوب المدينة بإيجار يبلغ 3 آلاف و168 جنيهًا شهريًا، موضحًا أنه تقدم للمسابقة ألف و 412 متقدمًا، وحضر المقابلة منهم 827 متقدمًا، وتم قبول 429 متقدمًا بنسبة 52%.

وأشار إلى أنه تخصيص 37 مصنعًا لصناعات الملابس الجاهزة وزعت على 81 شابًا (54 ذكور، و27 اناث)، وتخصيص 10 مصانع لصناعات الجلود وزعت على 20 شاب (17 ذكور، و3 إناث)، وتخصيص 8 مصانع لصناعات البلاستيك وزعت على 20 شابًا (15ذكور، و5 اناث)، وتخصيص 3 مصانع لصناعات الكرتون وزعت على 7 شباب (6 ذكور، وسيدة واحدة).

ولفت المحافظ، إلى أن إجمالي الشباب المستفيدين بلغ 128 شابًا متوسط أعمارهم من 30 إلى 35 عامًا، معظمهم من الشباب الذي بدأت حياته العملية عامل بمصنع وتطور باجتهاده حتى أصبح مستثمر صغير، وأن تكلفة إنشاء المصانع تجاوزت الـ20 مليون جنيه، بسعر بلغ 344 ألف و828 جنيهًا للمصنع الواحد، سيدفع المستثمر منها 71 ألف و524، بالإضافة إلى 38 ألف و61 جنيهًا إيجار سنوي بمعدل 3 آلاف و168 جنيهًا شهريًا للمصنع كامل المرافق بجانب كيان إداري وأمني وخدمي لمنطقة المصانع بالكامل.