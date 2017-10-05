"موانئ بورسعيد" تستقبل 31 سفينة حاويات وبضائع

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الخميس، العمل بشكل طبيعي وبطاقة جيدة وبلغ إجمالي الحركة 31 سفينة.

وأشارت في بيان لها إلى أن ميناء غرب بورسعيد سجل دخول 5 سفن حاويات ومغادرة 4 سفن حاويات ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات كما سجل الميناء أيضًا دخول سفينة بضائع عامة، ومغادرة سفينة، وموجود على الأرصفة سفينة، ومن المنتظر دخول سفينتين بضائع عامة، بينما سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات ومغادرة سفينتين حاويات وموجود على الأرصفة 4 سفن حاويات ومن المنتظر دخول 4 سفن حاويات.