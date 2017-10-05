أخبار عاجلة

بالصور.. تسكين ١٧ أسرة من متضرري "حريق العجمي" بمعسكر الإيواء -
أمم إفريقيا للطائرة - طائرة مصر تسعى لعبور رواندا ومواصلة التحليق نحو المونديال -
أمم إفريقيا للطائرة - أجواء ماقبل مباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة -
"الأعلى للأزهر" يقرر إنشاء كليتين للعلاج الطبيعي ورياض الأطفال -
الخارجية تؤكد متابعة قضية مقتل مواطن مصري في تركيا -
إصابة 3 أشخاص في حريق شقة بالشيخ زايد -
"محمود" يتحدي اعاقته بفيلم ميكر للصم والبكم -
ستاد مصر - التحليل الفنى والتكتيكى لمباراة سموحة وطلائع الجيش -
تيلرسون: على العراق الوقوف في وجه النفوذ الإيراني -
الجيش العراقي يسيطر على المثلث الحدودي العراقي التركي السوري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. محافظات
  4. مصراوي Masrawy

"موانئ بورسعيد" تستقبل 31 سفينة حاويات وبضائع

Google+ Print

مصراوي Masrawy

"موانئ بورسعيد" تستقبل 31 سفينة حاويات وبضائع

12:55 م الخميس 05 أكتوبر 2017

أرشيفية

بورسعيد - طارق الرفاعي:

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الخميس، العمل بشكل طبيعي وبطاقة جيدة وبلغ إجمالي الحركة 31 سفينة.

وأشارت في بيان لها إلى أن ميناء غرب بورسعيد سجل دخول 5 سفن حاويات ومغادرة 4 سفن حاويات ومن المنتظر دخول سفينتين حاويات كما سجل الميناء أيضًا دخول سفينة بضائع عامة، ومغادرة سفينة، وموجود على الأرصفة سفينة، ومن المنتظر دخول سفينتين بضائع عامة، بينما سجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن حاويات ومغادرة سفينتين حاويات وموجود على الأرصفة 4 سفن حاويات ومن المنتظر دخول 4 سفن حاويات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • مميش: "قناة السويس" تسجل رقما قياسيا بعبور58 سفينة بحمولات 3.9 مليون

    أخبار

  • موانئ بورسعيد تستقبل 17 سفينة حاويات وبضائع

    أخبار

  • تفاصيل تعاقد "قناة السويس" على بناء أكبر كراكتين في العالم مع شركة

    أخبار

  • موانئ بورسعيد تستقبل 20 سفينة حاويات وبضائع

    أخبار

إعلان

65b25aeb84.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالصور.. تسكين ١٧ أسرة من متضرري "حريق العجمي" بمعسكر الإيواء

بالصور.. تسكين ١٧ أسرة من متضرري "حريق العجمي" بمعسكر الإيواء

"الأعلى للأزهر" يقرر إنشاء كليتين للعلاج الطبيعي ورياض الأطفال

"الأعلى للأزهر" يقرر إنشاء كليتين للعلاج الطبيعي ورياض الأطفال

الخارجية تؤكد متابعة قضية مقتل مواطن مصري في تركيا

الخارجية تؤكد متابعة قضية مقتل مواطن مصري في تركيا

إصابة 3 أشخاص في حريق شقة بالشيخ زايد

إصابة 3 أشخاص في حريق شقة بالشيخ زايد