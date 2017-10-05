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بالصور.. إحالة 103 عاملين بمستشفى كفر الزيات للتحقيق

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مصراوي Masrawy

بالصور.. إحالة 103 عاملين بمستشفى كفر الزيات للتحقيق

12:51 م الخميس 05 أكتوبر 2017

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الغربية – مروة شاهين:

قرر الدكتور عثمان شعلان رئيس مركز ومدينة كفرالزيات بمحافظة الغربية، اليوم الخميس، إحالة 103 أطباء وممرضات وعاملين بمستشفى كفرالزيات العام للتحقيق بسبب الإهمال الوظيفي وترك العمل خلال مواعيد الدوام الرسمية على خلفية زيارة مفاجئة.

وتفقد "شعلان" قسم الاستقبال كما تفقد وحدة الغسيل الكلوي للتأكد من تلافي الملاحظات والسلبيات التي رصدها بالوحدة خلال مرور سابق ومنها تعطل بعض أجهزة الغسيل ومراجعة إتمام عملية الصيانة لها وتشغيلها مجددا.

كما تفقد أقسام العظام والأسنان والعناية المركزة والعيادات الخارجية بالإضافة لقسم الحروق الملحق بمبنى مجاور للمستشفى بعد تجديده وعودته للخدمة بعد توقف عدة سنوات والتأكد من تقديم الخدمات العلاجية للمرضى به.

ورصد رئيس مركز ومدينة كفرالزيات عدم تواجد 60 طبيبا و18 ممرضة و21 إداريا وموظفا و4 عمال بإجمالي 103 من قوة العاملين بالمستشفى فأصدر قراره المتقدم.

يذكر أن رئيس المدينة قد أجرى زيارة مفاجئة سابقة منذ عدة أيام ليلا ورصد خلالها تعطل بعض أجهزة الغسيل الكلوي وكذا مغسلة الفرش والملايات بالمستشفى.

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