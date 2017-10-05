التحفظ على جرار لتحميله نفايات طبية في الشرقية (صور)
التحفظ على جرار لتحميله نفايات طبية في الشرقية (صور)
12:48 م الخميس 05 أكتوبر 2017
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الشرقية – فاطمة الديب:
تحفظت شرطة المرافق بمركز بلبيس، التابع لمديرية أمن الشرقية، اليوم الخميس، على جرار بمقطورة، تابع لجمعية "تنمية المجتمع" بمدينة بلبيس؛ لتحميله كمية كبيرة من النفايات الطبية الخاصة بإحدى المستشفيات الخاصة.
تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بضبط "صابر. م. م. س" 49 عامًا، سائق جرار زراعي بمقطورة، خاص بجمعية "تنمية المجتمع ببلبيس"؛ أثناء تحميله كمية كبيرة من النفايات الطبية الخاصة بمستشفى "الـ. غ" الخاص.
وجرى التحفظ على المتهم والجرار والمقطورة بمجلس مدينة بلبيس، تحت تصرف النيابة العامة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 48830 جُنح بلبيس بسنة 2017.
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