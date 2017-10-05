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بالصور- ضبط مصنع يقُلد ماركات الشاي الشهيرة في الإسكندرية

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مصراوي Masrawy

بالصور- ضبط مصنع يقُلد ماركات الشاي الشهيرة في الإسكندرية

12:46 م الخميس 05 أكتوبر 2017

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الإسكندرية – محمد عامر:

ضبطت مباحث في الإسكندرية، مصنع دون ترخيص بمنطقة المنتزه، يقوم صاحبه بتعبئة شاي مجهول المصدر داخل عبوات مقلدة ومغشوشة تحمل علامات تجارية شهيرة.

وتلقى ضباط مباحث التموين والتجارة الداخلية بلاغًا من المدعو "ع. أ. ع" 52 عامًا، صاحب شركة العناني للسلع الغذائية صاحب العلامة التجارية لشاي "الوردة" المسجلة بإدارة العلامات التجارية، لتضرره من قيام أحد المصانع غير المرخصة بتقليد علامته التجارية.

وأضاف صاحب الشركة في بلاغه بقيام المصنع المذكور بتعبئة شاي مجهول المصدر، داخل عبوات تحمل اسم الشركة غشًا وتدليسًا على جمهور المستهلكين، ما يتسبب في ضرر شديد لسمعته التجارية.

وتبين من التحريات قيام المدعو "ت. أ. م" 35 عامًا، المدير المسؤول عن مصنع لتعبئة الشاي، دون ترخيص، بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، بممارسة نشاط تجاري غير مشروع في مجال الغش التجاري.

وكشفت التحريات، عن أن المتهم المذكور يقوم بتعبئة شاي مجهول المصدر داخل عبوات مقلدة ومغشوشة تحمل العلامات التجارية المسجلة "الوردة" و"ليبتون".

وداهم ضباط المباحث المصنع، وألقى القبض على المتهم وضُبط بالمصنع 7 أجولة شاي خام، و1020 عبوة شاي "الوردة" و"ليبتون" و2 ماكينة تعبئة وتغليف، وماكينة لحام وميزان إلكتروني وأسطوانة بوتاجاز صغيرة الحجم.

وحُرر المحضر جنح قسم شرطة ثان المنتزه، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.

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